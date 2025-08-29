¡Sin anestesia! Fenerbahçe se cansa de José Mourinho (+detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El Fenerbahçe han tomado una contundente decisión con José Mourinho. Después de quedar eliminados en la fase previa de la UEFA Champions League, los turcos despidieron al entrenador portugués en el inicio de la temporada 2025-26.

El equipo de Turquía se quedó con las ganas de regresar al torneo más importante a nivel de clubes europeos. El conjunto terminó a las puertas de clasificar a la fase ligar de la 'Orejona' tras perder en la zona previo ante el Benfica. A 48 horas de esa fracaso, la franquicia decisión separar su camino con el dirigente luso.

El club anunció este viernes 29 de agosto que ambas partes acordaron de forma “mutua” poner fin al contrato de Mourinho, quien llegó en julio de 2024 con el objetivo de conquistar la Superliga Turca por primera vez desde 2014. El portugués deja al equipo fuera de la Champions League y séptimo en la liga local, con una victoria y un empate.

Fenerbahçe despide a José Mourinho

Más allá de los resultados, la salida de Mourinho implica el cierre de una etapa marcada por altas expectativas, tensión dentro y fuera de la cancha, y una presencia mediática constante. Durante su temporada en Estambul, el polémico técnico enfrentó críticas por sus comentarios hacia la federación turca y los árbitros, episodios que culminaron en sanciones disciplinarias, incluyendo una suspensión tras un altercado con el entrenador rival de Galatasaray.

Hemos despedido a José Mourinho, quien ha sido el entrenador de nuestro Equipo Profesional de Fútbol desde la temporada 2024-2025. Le agradecemos su esfuerzo por nuestro equipo y le deseamos éxito en su carrera", explica el comunicado.

Además de la destitución, el estratega luso percibirá alrededor de 15 millones de euros por esta interrupción de contrato, que terminaba en 2026. El director técnico no pudo clasificar a la Champions League a los turcos, que acumulan 2.000 días sin ver acción en la competición.