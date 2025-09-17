Newcastle vs Barcelona: Una revancha histórica en la Champions

Las Urracas vuelven al prestigioso torneo después de un año de ausencia,
buscando su primera victoria contra el club catalán desde 1997. El equipo de
Eddie Howe ha tenido un inicio de temporada discreto, consiguiendo su primera
victoria el pasado fin de semana.
Con la esperanza de tener una temporada destacada, el Barcelona de Hansi
Flick llega a este encuentro sin haber sufrido derrotas en la liga española, con
tres victorias y un empate. En su último partido, los blaugranas demostraron su
dominio con un contundente 6-0 sobre Valencia, controlando el balón un 72% del
tiempo. En contraste, Newcastle ha tenido dificultades ofensivas, promediando
solo 0.75 goles por partido en sus primeros cuatro encuentros.
Las declaraciones de ambos técnicos revelan sus expectativas. Eddie Howe se
mostró satisfecho con la reciente victoria en la Premier League, destacando
la disciplina de su equipo. Por su parte, el director del equipo español se sintió
complacido con el desempeño de su equipo contra Valencia, afirmando que los
jugadores lucharon y disfrutaron estando en el campo.
El historial directo entre ambos clubes muestra que Barcelona ha ganado tres de
los cuatro enfrentamientos, con una victoria para Newcastle en 1997. El
promedio de goles en estos partidos es de 3 por encuentro.
El partido se presenta con importantes bajas para ambos equipos. Newcastle no
contará con Yoane Wissa y Jacob Ramsey, mientras que Barcelona enfrentará el
encuentro sin jugadores clave como Lamine Yamal, Alejandro Balde, Gavi,
Marc-André ter Stegen y Frenkie de Jong por lesión. La ausencia de estas
figuras sin duda influirá en el desarrollo del juego, haciendo de este un choque de
estrategias para ambos entrenadores.
