Desafío de altura: Heissler Guillent llega a reforzar al campeón argentino

El baloncesto argentino se viste de gala con la llegada de un talento internacional de gran calibre. Heissler Guillent, el experimentado base venezolano de 39 años, ha sido oficialmente anunciado como el nuevo refuerzo de Boca Juniors, el actual campeón de la Liga Nacional de Básquet de Argentina.

La noticia, que ha sacudido la comunidad deportiva, marca un desafío de altura para el jugador, apodado cariñosamente "El Sastre". Guillent llega al equipo Xeneize para ocupar un rol crucial, reemplazando al saliente Martín Cuello y sumando su vasta experiencia y liderazgo al quinteto argentino.

Tercer giro internacional de gran nivel

El fichaje por Boca Juniors representa el tercer gran paso internacional en la exitosa carrera de Guillent. Este movimiento se da tras consolidar su prestigio en ligas de alto nivel en la región.

Su trayectoria reciente incluye exitosos periodos en:

Titanes de Barranquilla (Colombia): Donde dejó una huella imborrable y demostró su vigencia en la liga colombiana.

Franca (Brasil): Participando en el competitivo baloncesto brasileño, el base venezolano mantuvo un nivel élite.

La llegada de Guillent a un equipo con el prestigio y la exigencia de Boca Juniors no solo potencia a la Liga Nacional de Básquet, sino que también subraya la calidad y durabilidad del talento venezolano en el deporte internacional. Los fanáticos esperan que "El Sastre" pueda coser jugadas maestras y liderar al equipo hacia la defensa de su título.