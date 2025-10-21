NFL: Muere ex estrella de Tampa Bay Buccaneers tras ser arrestado

Suscríbete a nuestros canales

Doug Martin, ex corredor de Tampa Bay Buccaneers murió el sábado por la mañana tras un incidente con oficiales de policía en Oakland. El Departamento confirmó que la ex figura de la NFL quedó inconsciente durante el arresto y fue trasladado al hospital, donde falleció.

La policía investigaba un presunto allanamiento en una residencia cercana al zoológico de Oakland. Al personificarse una patrulla de la policía se produjo un forcejeo con Martin, donde quedó inconsciente. La causa oficial de la muerte no ha sido divulgada, y el caso permanece bajo revisión.

Doug fue seleccionado en primera ronda del Draft 2012 y brilló con Tampa Bay Buccaneers, firmando dos temporadas de más de mil yardas. Su muerte ha generado conmoción en la comunidad de la NFL, que recuerda su impacto deportivo y espera claridad sobre lo ocurrido.

Doug Martin y sus 3 momentos más importantes en la NFL

Temporada Rookie 2012: Estableciendo Récords de Franquicia

Doug Martin como novato, estableció récords de franquicia que aún perduran: 1,454 yardas por tierra, 1,926 totales y 11 touchdowns. Su promedio de 74.2 yardas por juego sigue siendo el mejor en la historia de los Buccaneers. 'Dougernaut' dejó una huella indeleble en la NFL.

Juego Legendario contra los Raiders (4 de noviembre de 2012)

Martin firmó uno de los juegos más legendarios en su temporada de novato: 251 yardas y 4 touchdowns ante los Raiders. Fue el primer jugador en anotar tres TDs de más de 45 yardas en un mismo partido. Su actuación aún resuena como récord en Tampa Bay.

Temporada 2015: Resurgimiento All-Pro

En 2015, tras años de lesiones, Doug resurgió con 1,402 yardas y una actuación de 235 contra Philadelphia. Fue elegido All-Pro y Pro Bowl, y recibió una extensión millonaria. Su regreso lo consolidó como uno de los corredores más explosivos y resilientes de su generación.