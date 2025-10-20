NFL: Green Bay Packers supera a los Arizona Cardinals por Meridiano Televisión

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo, 19 de octubre, fue de NFL por las pantallas de Meridiano Televisión y ustedes pudieron disfrutar en vivo del desafío entre los Green Bay Packers y los Arizona Cardinals,donde los visitantes lograron un extraordinaria remontada.

Después de estar abajo durante todo el encuentro, la ofensiva de los Green Bay se creció en el último periodo, para terminar quedándose con el triunfo 27-23 en el State Farm Stadium.

Resumen:

Los locales tomaron la delantera en un cerrado primer cuarto con ventaja de 0-3 y en el segundo ampliaron esa diferencia, tras sumar 10 unidades, mientras que los Packers obtuvieron sus primeros seis puntos de la noche.

Sin embargo, en la segunda parte los visitantes mostraron otra cara y el desgaste les fue pasando factura a los Cardinals. En ese periodo igualaron a siete puntos y los de casa llegaron al último cuarto con diferencia de 13-20.

Último cuarto: la historia tuvo un inesperado final:

No obstante, en ese tiempo final, los Green Bay llegaron decididos y anotaron dos touch downs, para arrebatarle la victoria a Arizona de manera brillante.

Con este triunfo, los Packers dejaron su récord en cuatro triunfos, un empate y una derrota, para permanecer en la cima de su división. Por su parte, los Cardinals quedan en el sótano del NFC Oeste, con dos juegos ganados y cinco perdidos.