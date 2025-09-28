La NFL debutó en Irlanda y prepara su temporada más internacional en 2025

Suscríbete a nuestros canales

La NFL dio hoy el primer paso de su temporada regular 2025 con un duelo histórico en Irlanda. El partido entre Steelers vs Vikings marcó el debut oficial de la liga en Dublín. En un calendario que promete ser el más internacional jamás registrado por el fútbol americano profesional.

Serán siete partidos fuera de Estados Unidos: uno en Brasil, cinco en Europa y otro en España. La expansión global incluye sedes como São Paulo, Londres, Berlín y Madrid, consolidando el proyecto internacional de la NFL como eje estratégico para conectar con nuevas audiencias.

La apuesta internacional de la NFL no solo busca llenar estadios, sino consolidar mercados emergentes. Brasil y España debutan como sedes oficiales, mientras Londres y Berlín refuerzan su presencia. Cada partido fuera de EE. UU. será tratado como evento de alto perfil, con cobertura global y narrativa local.

¿Cuáles son los juegos internacionales de la NFL en 2025?

La temporada 2025 de la NFL marcará un hito con siete partidos internacionales en cinco países. Desde São Paulo hasta Madrid, la liga refuerza su expansión global con duelos de alto perfil que conectan culturas, estadios y audiencias. Cada sede es estratégica y para el fútbol americano.

Juegos internacionales 2025 de la NFL