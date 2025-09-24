NFL: Chiefs y Ravens se enfrentan en un duelo que puede hundir a un candidato al Super Bowl (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El duelo de la Semana 4 entre los Kansas City Chiefs y los Baltimore Ravens podría marcar un antes y un después en las aspiraciones de ambos equipos. La realidad es contundente: uno de los dos saldrá del campo con un récord de 1-3, una losa que históricamente ha resultado casi imposible de levantar para aspirar al Super Bowl.

La presión no es menor si se considera que, en los últimos 20 años, solo los Patriots de 2001 comenzaron con ese mismo balance y terminaron levantando el trofeo Lombardi. Ese precedente deja clara la magnitud del reto que tendrá el perdedor de este choque.

Ravens y Chiefs, en riesgo de hundirse temprano

Los Ravens llegan tocados tras caer en casa 38-30 ante los Lions, un duelo en el que Lamar Jackson fue capturado siete veces. El mariscal reconoció la situación: “Estamos en un agujero; un gran agujero, pero todavía es el comienzo de la temporada”. Sin embargo, ese inicio irregular se combina con un hecho preocupante: en la AFC hay pocos equipos con récord positivo, por lo que cualquier tropiezo podría significar perder terreno decisivo desde el inicio.

Enfrente estarán los Chiefs de Patrick Mahomes, otro equipo que inició la campaña bajo la etiqueta de contendiente al Super Bowl, pero que no encuentra regularidad. La defensiva sigue cediendo demasiadas yardas y el propio Mahomes no ha tenido el nivel dominante de otras temporadas. El contexto no ayuda: los Bills y los Chargers, rivales directos en la conferencia, ya están invictos y consolidando ventaja.

Además, este será un duelo histórico: nunca antes se enfrentaron dos quarterbacks con múltiples premios MVP en un juego en el que ambos llegan con récord perdedor. Es un cruce que pone la lupa sobre la vulnerabilidad de dos íconos de la NFL en un momento crítico.

El peso del 1-3 en la temporada

En una liga donde cada partido cuenta, cargar con un 1-3 puede convertirse en una sentencia. No solo por lo que dice la estadística histórica, sino por lo exigente del calendario posterior. Tanto Ravens como Chiefs tendrán que enfrentar rivales directos en la lucha por playoffs, y la AFC no da margen de error en una temporada donde la mayoría de equipos de élite de la NFC han arrancado mejor.

Aunque Baltimore todavía mantiene las segundas mejores probabilidades de acuerdo con Bet MGM Sportsbook, incluso detrás de un inicio irregular, la derrota en Arrowhead podría cambiar drásticamente esa percepción. Kansas City tampoco puede permitirse el lujo de caer en su propio estadio, donde saben que Mahomes suele construir la confianza de campañas exitosas.

En definitiva, la Semana 4 no solo ofrece un espectáculo electrizante entre dos superestrellas como Jackson y Mahomes. También plantea un escenario de supervivencia: el que pierda tendrá que remar contra una corriente histórica que casi siempre arrastra al fondo de la temporada.

El choque Ravens-Chiefs no define aún a los campeones, pero sí podría definir a los eliminados tempranos de la carrera por el Super Bowl LVIX.