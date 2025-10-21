Anna Kournikova reaparece en redes y así de irreconocible luce a sus 44 años

Suscríbete a nuestros canales

Han pasado varios años desde que la guapa extenista y modelo rusa, Anna Kournikova, dejó la cancha de tenis, para crear un hogar junto al cantante español Enrique Iglesias. Ambos llevan su amor totalmente alejado del ojo público, tanto que ella se ha retirado de las redes sociales.

La guapa rubia que participó en muchos torneos y cautivó al mundo con su belleza muy al estilo de muñeca Barbie, se alejó de todo para vivir tranquila con el intérprete de “Bailamos”, y sus tres hijos llamados Lucy, Nicholas y Mary.

Anna reaparece en redes sociales

La nacida el 7 de junio de 1981 en Moscú, sorprendió a sus fanáticos de todo el mundo al regresar de nuevo a su perfil de Instagram, posteando una bella imagen junto a sus tres pequeños, la cual despertó múltiples comentarios de cariño.

Fue el domingo el 19 de octubre que la mediática atleta retirada, posteó la imagen en la que aparece muy sonriente con un traje de pollito, como parte de la celebración de Halloween.

Mientras que sus hijas estaban felices con sus trajecitos de calabazas y sus bolsitas para pedir golosinas de casa en casa. Por su parte, Nicholas, el único varón de la pareja, optó por llevar la camiseta del Real Madrid.

Reacciones del público

La publicación tiene hasta el momento 116 mil me gusta y múltiples comentarios de cariño, para la belleza y sus pequeños.

Los comentarios en diversos idiomas demuestran el cariño por la extenista quien robó el corazón de Enrique, hijo del respetado y legendario cantante español Julio Iglesias, con la filipinas Isabel Preysler.