Matthew Stafford firmó una actuación memorable en Londres al liderar la victoria 35-7 de Los Ángeles Rams sobre Jacksonville Jaguars. El QB mostró precisión, liderazgo y dominio absoluto en el estadio de Wembley; la NFL sigue consolidando su expansión internacional con partidos de alto voltaje.

Stafford lanzó cinco pases de touchdown, convirtiéndose en el primer mariscal en lograr esa cifra en un partido internacional de la NFL. Además, suma 12 touchdowns sin intercepciones en sus últimos cuatro juegos. Rams vuelven con marca de 5-2 y un optimismo renovado.

La conexión entre Matthew y Davante Adams fue letal: tres touchdowns entre ambos y una ofensiva que no dio respiro. Adams se convirtió en el segundo jugador con tres anotaciones en un juego internacional, mientras los Rams consolidan su mejor inicio desde la temporada 2021.

¿Matthew Stafford es el mejor QB de la NFL en 2025?

Matthew Stafford ha recuperado su nivel élite en 2025 con actuaciones quirúrgicas, liderazgo y dominio técnico. Su racha de 12 touchdowns sin intercepciones en cuatro juegos, sumada al récord en Londres, lo posiciona como el mariscal más eficiente y simbólico de la temporada.

Más allá de las estadísticas, Stafford ha elevado el techo competitivo de Los Ángeles Rams. Su experiencia, lectura de campo y capacidad para imponerse en momentos clave lo distinguen en una liga plagada de talento joven. En 2025, su vigencia se mide en números y legado.

Números de Matthew Stafford en 2025

- 7 juegos, 160-242 pases intentados, 66.1% de acierto en pases, 1866 yardas, 17 TD, 2 intercepciones, 92 primero y diez, 109.2 rate de QB, 11 capturas, 69 yardas por tierra,