NFL: Matthew Stafford se someterá a una prueba clave este sábado para conocer cómo se encuentra su espalda (+Detalles)

Matthew Stafford se someterá este sábado a un entrenamiento intensivo para evaluar con precisión el estado de su espalda y determinar si podrá participar en el segundo partido de pretemporada de Los Angeles Rams.

El mariscal de campo de 37 años realizará prácticamente la misma rutina que llevó a cabo el pasado fin de semana, cuando completó 68 lanzamientos de diferentes distancias antes de la victoria de su equipo sobre los Dallas Cowboys en el SoFi Stadium.

La decisión final sobre su presencia ante Los Angeles Chargers dependerá de cómo responda físicamente tras esta exigente sesión. Stafford no ha entrenado de forma plena desde que los Rams retomaron actividades, luego de que presentara problemas en un disco de la espalda durante el receso entre el minicampamento y el inicio del campamento de prácticas.

El plan de trabajo y las dudas sobre su recuperación

El entrenador Sean McVay explicó que el dolor y las limitaciones funcionales de la lesión han impedido que Stafford participe en ejercicios individuales durante la semana. Ni el lunes ni en las siguientes dos prácticas el quarterback pudo integrarse, lo que ha generado cierta incertidumbre sobre su evolución.

Aunque el cuerpo técnico indicó previamente que Stafford estaría en condiciones de jugar si se tratara de la temporada regular, el contratiempo de la semana pasada enfrió ese optimismo. McVay, por su parte, aclaró que no se ha contemplado la opción de una cirugía para corregir el problema en el disco.

Mientras tanto, Jimmy Garoppolo y Stetson Bennett han tomado las riendas de la ofensiva en su ausencia. En la práctica conjunta del jueves frente a los New Orleans Saints, el rendimiento aéreo de los Rams no fue el mejor: hubo pases imprecisos, varias caídas de balón y una línea ofensiva que sufrió ante la presión de Chase Young y la defensa rival.

El panorama para el segundo juego de pretemporada

Los Rams recibirán este sábado a los Chargers, en un duelo donde Bennett volverá a ser el encargado de liderar la ofensiva, dado que McVay no planea utilizar a Garoppolo en lo que resta de la pretemporada. Del lado rival, Justin Herbert tendrá una breve participación antes de ceder el puesto a los suplentes.

El entrenamiento de Stafford será clave no solo para definir su presencia en este partido, sino también para evaluar si podrá llegar en plena forma al inicio de la temporada regular. La prioridad del equipo es garantizar que su mariscal esté saludable y con la movilidad necesaria para liderar la ofensiva, evitando cualquier riesgo que comprometa su disponibilidad a largo plazo.