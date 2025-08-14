NFL: Najee Harris avanza en su recuperación para regresar con los Chargers (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Los Angeles Chargers confirmaron que Najee Harris, quien sufrió una lesión ocular superficial el 4 de julio en un accidente con fuegos artificiales, ha comenzado a participar en ejercicios de fútbol durante el campo de entrenamiento.

Harris aún figura en la lista de lesiones no relacionadas al fútbol (NFI, por sus siglas en inglés), pero ya corre y maneja el balón por primera vez en esta pretemporada.

El entrenador Jim Harbaugh señaló que “hay una posibilidad de que esté disponible” para el inicio de la temporada, aunque no ofreció un diagnóstico médico específico. Cabe destacar que si Harris permanece en la lista NFI cuando se defina el roster el 26 de agosto, deberá cumplir una sanción obligatoria que lo impediría jugar en los primeros cuatro partidos de la temporada.

Plan B: ¿Qué hará el equipo si Harris no está listo para la semana 1?

Greg Roman, coordinador ofensivo de los Chargers, comunicó que independientemente del estado físico de Harris, la ofensiva estará preparada. En caso de que Harris no esté disponible desde el inicio, el novato Omarion Hampton compartiría los acarreos o incluso podría asumir la carga principal en la posición de running back.

Roman advirtió además que espera un modelo de juego con rotación de corredores, independientemente de quién esté en la cancha, en lugar de depender de un único corredor como en el pasado.