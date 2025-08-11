Defensa de acero: Chargers logran victoria clave en pretemporada ante Saints (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Angeles Chargers lograron una victoria por 27-13 sobre los New Orleans Saints en un partido de pretemporada donde la defensa fue la gran protagonista. Trey Lance aportó un touchdown por tierra de 5 yardas, mientras que el novato Eric Rogers firmó una intercepción devuelta 43 yardas para anotación. Aunque el ataque tuvo altibajos, las jugadas defensivas marcaron la diferencia.

Defensa de los Chargers domina a los Saints

La defensa angelina se lució con un bloqueo en la zona de gol y un strip-sack que forzó un balón suelto. En total, capturaron cinco veces a los mariscales rivales y provocaron siete castigos para 56 yardas contra los Saints. El novato Jamaree Caldwell derribó a Tyler Shough para una pérdida de 9 yardas, mientras que Rogers interceptó a Jake Haener antes de salir lesionado. Caleb Murphy destacó con dos capturas sobre Spencer Rattler, quien apenas pudo generar avance en la primera mitad.

Por su parte, Lance completó 7 de 14 pases para 55 yardas y fue el líder corredor con 48 yardas en siete acarreos. Taylor Heinicke inició como mariscal, pero solo logró un pase completo en cinco intentos. DJ Uiagalelei encendió a la afición con un pase de 49 yardas a Dalevon Campbell en el cierre del encuentro.

Detalles del partido y lesiones

El marcador se movió con los goles de campo de Cameron Dicker desde 44 y 40 yardas. Shough acercó a los Saints con un pase de 54 yardas a Mason Tipton, pero no pudieron mantener el ritmo ofensivo.

Los Chargers afrontaron el juego sin varias piezas clave. Justin Herbert descansó, mientras que Rashawn Slater quedó fuera por una rotura de tendón rotuliano. El corredor Najee Harris sigue en duda para la Semana 1 tras una lesión ocular en un incidente con fuegos artificiales.

En el lado de los Saints, Kellen Moore debutó como entrenador en jefe tras su paso como coordinador ofensivo en Philadelphia y Los Ángeles. Brandon Staley regresó a SoFi Stadium como coordinador defensivo de New Orleans, después de haber dirigido a los Chargers entre 2021 y 2023.

En el apartado de lesiones, Will Clapp, Bub Means y Mason Pline abandonaron el campo por problemas físicos, mientras que Deane Leonard y Karsen Barnhart fueron las bajas de los Chargers.

Próximos compromisos: los Saints recibirán a Jacksonville el 17 de agosto y los Chargers visitarán a los Rams el 16 de agosto.