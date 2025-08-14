NFL: James Cook firma extensión de contrato con los Bills por $48 millones de dólares (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La estrella de los Bills, el corredor James Cook, acordó este miércoles una extensión de contrato por cuatro años y $48 millones de dólares, incluyendo $30 millones garantizados, tras concluir un breve período de ausencia en el entrenamiento como parte de sus negociaciones.

El nuevo contrato establece un promedio anual de 12 millones de dólares, cifra que sitúa a Cook entre los corredores mejor pagados de la NFL. Además, el periodista Nikhil Mehta señala que, según información de Pro Football Talk, los 15,28 millones garantizados al firmar están sujetos a estructuras específicas: parte de la garantía se activa progresivamente entre 2026 y 2027, con protecciones adicionales por lesiones hasta 2028.

Desempeño de Cook en el terreno

James Cook tenía planeado entrar a la temporada 2025 con su contrato de novato, que le garantizaba apenas 5,27 millones como base, pero decidió presionar por un aumento tras dos temporadas destacadas: 2023 y 2024, ambas con más de 1 000 yardas por tierra, y en 2024 encabezó la liga con 16 touchdowns por tierra, igualando un récord histórico de la franquicia.

Durante las negociaciones, Cook aludió en febrero a su deseo de ganar alrededor de 15 millones por año, lo que habría igualado a Derrick Henry como uno de los corredores mejor pagados si lo hubiera conseguido.

La extensión también pone fin a un "hold-in" que incluyó su ausencia gradual del entrenamiento y la decisión de no jugar en el primer partido de pretemporada contra los Giants, lo que generó tensión hasta su inesperado regreso a la práctica el martes 12 de agosto, preludio del acuerdo definitivo alcanzado ese miércoles.