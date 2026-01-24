Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el sábado 24 de enero

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este sábado en el hipódromo de Gulfstream Park, es la primera jornada de gala de este importante meeting invernal que forma parte del Championship, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada invernal.

Una cartelera que contará con trece carreras, con la inclusión de ocho Stakes, siete de ellos de grados, que repartirán más de cinco millones de dólares combinadas. Esta jornada floridense inicia a las 12:00 del mediodía hora venezolana.

Meridiano: Datos hípicos para Gulfstream Park, Florida

La jornada de este sábado 24 de enero, se realizarán 13 carreras que inician a la 12:00 p.m. hora venezolana. Dentro de este programa fueron integradas ocho pruebas Stakes, siete de ellas de Grado, que incluye la prueba central la Pegasus World Cup Invitational G1, por $3,000,000 en premios a repartir.

Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.600m, grama (12:00 p.m. VEN)

MAGGIE GO (4) viene en gran forma fuerte y parece la que hay que vencer.

viene en gran forma fuerte y parece la que hay que vencer. La Cantera (6) ganó impresionantemente la última vez y podría repetir.

ganó impresionantemente la última vez y podría repetir. Being Betty (8) es otra competidora con buena forma. Es para considerar.

Segunda carrera: 1.200m, arena (12:30 p.m. VEN)

Beneficence (3) debuta precedida de buenos aprintes. Carrera pareja.

debuta precedida de buenos aprintes. Carrera pareja. Swing Vte (2) buen tercer lugar en su estreno y puede ir por el triunfo.

buen tercer lugar en su estreno y puede ir por el triunfo. Paradise Street (5) sus dos carreras la califican. La monta es de primera.

Tercera carrera: 1.600m, grama (1:00 p.m. VEN)

BATTLE OF NORMANDY (2) tiene una victoria de Grado 3, y parece la que hay que vencer.

tiene una victoria de Grado 3, y parece la que hay que vencer. Risk Tolerance (3) mantiene excelente forma y podría desafiar a la favorita.

mantiene excelente forma y podría desafiar a la favorita. MI Bago (5) tiene una forma consistente y puede meterse al final.

Cuarta carrera: 1.664m, sintética (1:31 p.m. VEN)

AWESOME CZECH (11) parece el ejemplar a vencer después de la última carrera.

parece el ejemplar a vencer después de la última carrera. Fantastic Flame (3) cuidado con este, merece ser considerado una vez más.

cuidado con este, merece ser considerado una vez más. For Flying (9) corrió bien en este grupo la última vez.

Quinta carrera, 2.400m, grama, Christophe Clement S., (G3), $175,000 (2:02 p.m. VEN)

FIONN (5) es la yegua para vencer luego de ganar un grado 3 la última vez. Nos agrada como el Dato Clave para la jornada de la Pegasus World Cup Day.

Sexta carrera: 1.664m, sintética (2:33 p.m. VEN)

Bail Us Out (2) sus mejores carreras han sido en esta distancia y superficie.

sus mejores carreras han sido en esta distancia y superficie. JOKESTAR (4) dos segundos en pruebas de grado, lo hace temible.

dos segundos en pruebas de grado, lo hace temible. Private Thoughts (5) ganó impresionantemente la última vez. Cuidado de nuevo.

Séptima carrera: 1.000m, Gulfstream Park Turf Sprint S. $175,000 (3:04 p.m. VEN)

MI Boy Prince (10) tiene gran forma y podría resultar el ganador. Olviden la última.

tiene gran forma y podría resultar el ganador. Olviden la última. Coppola (11) intentará ganar desde la partida. Su jinete es hábil con estos ejemplares.

intentará ganar desde la partida. Su jinete es hábil con estos ejemplares. Inconquistable Keen (IRE) (8) viene aquí luego de una victoria en Stakes.

Octava carrera; 1.600m, arena, Fred W. Hooper S. (G3), $175,000 (3:41 p.m. VEN)

KNIGHTSBRIDGE (6) parece difícil de vencer después de una impresionante victoria de grado 3 la última vez.

parece difícil de vencer después de una impresionante victoria de grado 3 la última vez. Life And Times (1) da un paso firme en este lote, y podría desafiar a sus rivales.

da un paso firme en este lote, y podría desafiar a sus rivales. Nelson Avenue (9) tiene como responder y sorprender al final.

Novena carrera, 2.400m, grama, William L. McKnight S. (G3), $225,000 (4:14 p.m. VEN)

OHANA HONOR (3) está listo para este compromiso, luego de un breve descanso.

está listo para este compromiso, luego de un breve descanso. Summer Cause (10) se mantiene en el lote superior. Podría sorprender aquí.

se mantiene en el lote superior. Podría sorprender aquí. Missed The Cut (6) ganador de 7 carreras, dos de ellas en este recorrido.

Décima carrera; 1.700m, grama, Pegasus World Cup Filly & Mare Turf Invitational (G2), $225,000, (4:45 p.m. VEN)

In Our Time (11) corrió bien en un Grado 1 recientemente y podría desafiar a las favoritas.

corrió bien en un Grado 1 recientemente y podría desafiar a las favoritas. Whiskey Decision (7) es una de las yeguas a vencer después de una impresionante victoria en el Athenia Stakes la última vez.

es una de las yeguas a vencer después de una impresionante victoria en el Athenia Stakes la última vez. Classic Q (5) figuraciones recientes en pruebas de grado 2 y merece respeto.

Undécima carrera; 1.400m, arena, Inside Information S. (G2), $225,000, (5:18 p.m. VEN)

Indy Bay (1) ganó un grado 2, su última no se considera, podría seguir la racha.

ganó un grado 2, su última no se considera, podría seguir la racha. Jody’s Pride (3) puede perseguir su ascenso en este grupo.

puede perseguir su ascenso en este grupo. Sterling Silver (8) ganó aquí la última vez y es respetable con 12 victorias.

Duodécima carrera; 1.800m, grama, Pegasus World Cup Turf Invitational S. (G1), $1,000,000, (5:54 p.m. VEN)

Program Trading (GB) (2) está listo para para desafiar a los favoritos.

está listo para para desafiar a los favoritos. Cugino (10) se ve bien posicionado luego de su última carrera.

se ve bien posicionado luego de su última carrera. Fort Washington (12) es capaz de lograr una gran carrera vista sus anteriores.

Décima tercera carrera; 1.800m, arena, Pegasus World Cup Invitational S. (G1), $3,000,000, (6:39 p.m. VEN)