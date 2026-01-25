Farándula

Shakira celebró los 13 añitos de su pequeño Milan con esta temática

Una hermosa celebración en Miami, vivió el adolescente con su familia y amigos 

Por

Elvis González
Domingo, 25 de enero de 2026 a las 01:54 pm
Shakira celebró los 13 añitos de su pequeño Milan con esta temática
Shakira y Milán / Cortesía
El 22 de enero estuvo de cumpleaños Milan, hijo mayor de la cantante colombiana Shakira y Gerard Piqué. La faceta de madre ha llenado el corazón de la intérprete de “Ojos Así”, en especial en cada cumpleaños de su retoño, quien arribó a los 13 años.

Sorpresa para Milán

La ganadora de 4 premios Grammy no dudo en celebrar la vuelta al sol de su retoño mayor, en la compañía de familiares y amigos cercanos.

Milan, nacido en España, fue sorprendido con una fiesta temática de fútbol, con la selección de Colombia, lo que demuestra el cariño, respeto y amor que tiene por las raíces de su popular madre, una de las exponentes latinas más importante en la música.

La orgullosa madre compartió en sus historias de Instagram, imágenes y videos de la fiesta que contó con globos, pasteles, comida, regalos y su enorme cariño por ver a su hijo feliz en el día especial.

Una decoración única

El jovencito que ha demostrado en repetidas ocasiones su amor por el fútbol y la música, quedó impactado al ver la sorpresa que le realizó su familia, expresando palabras como: “Me las voy a quedar todos y las pondré en mi cuarto”.

Milan Piqué Mebarak, se refería a las banderas de diversos países que decoraban la mesa principal, junto a un enorme pastel.

En un video la estrella nacida en Barranquilla, resaltó su felicidad por el equipo de su hijo de Colombia: “Lo que más me gusta es tu equipación”, dijo.

Es todo un hecho que el jovencito, ha llegado a la etapa de adolescencia, siempre al lado de su madre, quien ha sido una pieza fundamental en su crecimiento.

Domingo 25 de Enero de 2026
Farándula