La leyenda cubana Alfredito Rodríguez falleció a los 74 años ¡Paz a su alma!

La música está de luto por la muerte de Alfredito Rodríguez, reconocido cantante cubano por redefinir la música pop en la isla desde la década de los 60 hasta los 90.

Por medio de la página de Facebook del cubano, se informó la noticia de su lamentable fallecimiento. En el testo resaltan su legado en la música, así como un dolor profundo por repentina pérdida, sin detallar la causa de muerte.

“Con profundo dolor, nuestra familia comunica el fallecimiento de Alfredito Rodríguez (1951-2026). Deja un legado inmenso y una huella imborrable en la vida de quienes lo admiraron y amaron. Su recuerdo vivirá siempre en nuestros corazones. Agradecemos de corazón las muestras de cariño”, se lee en el post.

El artista falleció este jueves a los 74 años en su residencia ubicada en la ciudad de Coral Gables, en Florida, Estados Unidos.

El hijo de Alfredito Rodríguez lamenta su pérdida

A través de una sentida publicación, Alfredo Rodríguez compartió una serie de imágenes de su padre para despedirlo, acompañado de un mensaje de tristeza por afrontar su muerte.

“Fuiste fiel a tu música, a tu público, a tus principios, a tus ideales, a tus raíces y más importante aún, a nuestra familia”, escribió el también cantante.

El músico fue una pieza clave en la formación artística de su hijo, a quien apoyó de manera incondicional en el camino a lograr su sueño.

“Gracias por inspirarme y motivarme a ser cada día mejor persona y a luchar por mis sueños sin importar que tan alto a veces puedan ser los obstáculos”, agregó.

Además, el hijo de Alfredito Rodríguez se encuentra en medio de un proyecto discográfico y este 22 de enero comenzó su gira, la cual va a dedicar a su progenitor. “Estaré en el escenario celebrando tu vida y todo lo que vivimos juntos”, expresó.