Muere madre de Eduardo Capetillo a los 94 años, familiares guardan silencio

Suscríbete a nuestros canales

El querido actor Eduardo Capetillo se encuentra de luto por la muerte de su madre, Mari Carmen Vázquez a los 94 años, según informó el periodista Heriberto Murrieta, de ESPN y Radio Fórmula a través de X.

Medios mexicanos como El Heraldo México han difundido la noticia, luego de que el comunicador social le diera el último adiós a la señora, a quien describió como una amiga cercana en un mensaje que ha generado intriga por conocer más de los hechos.

“Lamento profundamente el fallecimiento de mi entrañable amiga Mari Carmen Vázquez, madre del rejoneador Carlos Arruza, el matador Manolo Arruza y el actor Eduardo Capetillo”, escribió Murrieta.

Silencio en la familia Capetillo

Hasta el momento Eduardo Capetillo no ha confirmado ni se ha pronunciado sobre la muerte de su madre. Asimismo, sus demás familiares también han guardado silencio.

Por su parte, en redes sociales ha surgido un video de Alejandra Capetillo, hija del actor y Biby Gaytán, donde le realiza una tierna entrevista a su abuela, a quien llama cariñosamente Yeya.

Con preguntas de rutina que aflojaron las emociones de sus seguidores, se escucha a doña Mari Carmen con voz suave responder a las interrogantes de su nieta mientras se maquillaba.

“Recomiendo no saltarse el entrevistar a tu abuela…”, fue la descripción que acompañó el video publicado el 26 de diciembre de 2025.