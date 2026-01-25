Influencer vivió desafortunado momento en concierto de Bad Bunny

Suscríbete a nuestros canales

El cantante puertorriqueño Bad Bunny se encuentra realizando en Medellín, Colombia, una serie de conciertos que finalizan este domingo 25 de enero. El público de diversos lugares ha llegado al vecino país, para disfrutar del increíble talento del “Conejo malo”.

Sin embargo, para la influencer colombiana Paula Galindo, mejor conocida como “Pautips”, no fue muy favorecedora la zona que le tocó para el espectáculo.

Mala zona

A través de Instagram la belleza posteó un vídeo en el Estadio Atanasio Girardot, siendo tapada por parte de la increíble escenografía que el artista tiene como parte de su exitosa gira “Debí tirar más fotos world tour”.

Pau se mostró muy triste por ver que estaba tapada, y que solo podría observar a la estrella boricua a través de la cámara de su teléfono.

“Reír para no llorar, que tan malas tienes para comprar la peor silla del concierto de Bad Bunny”, escribió en un video publicado en Instagram.

Luciendo radiante con un vestido verde, aseveró que lo importante era disfrutar del show que estuvo repleto de punta a punta.

Benito en Medellín

El también empresario que el próximo 8 de febrero estará en el medio tiempo del Super Bowl, arribó a Medellín, el viernes 23 de enero para su primer show.

Le siguió ayer sábado 24 y finaliza este domingo 25 de enero, con un cierre único para el público, que lo sigue y apoya en su carrera musical.