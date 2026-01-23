Reina de las telenovelas mexicanas fue hospitalizada de emergencia por coronavirus

Suscríbete a nuestros canales

Son varias las actrices consideradas como reinas de las telenovelas mexicanas, una de ellas Yadhira Carrillo, quien protagonizó éxitos como “Amarte es mi Pecado” y “La otra”. Hoy la artista presenta influenza, que la lleva a estar hospitalizada en el país azteca.

Desde hace días había estado corriendo en los medios los delicados momentos de salud que padecía la exreina de belleza. Sin embargo, fue su amiga y colega Laura Flores, quien notificó de la situación.

Mal momento para la Carrillo

Laura indicó que Yhadira fue diagnosticada con un delicado cuadro de influenza. Además, comentó que había presentado síntomas muy fuertes, que requirieron atención de especialistas lo más pronto posible, por lo que fue llevado al centro de salud.

Aseveró que Carrillo, quien volvió en el 2025 a las telenovelas con la producción “Hilos del pasado”, estará varios días recibiendo atención médica, para poder recuperarse por completo de la influenza.

Según Mayo Clinic la influenza, es una gripe que afecta la nariz, la garganta y los pulmones, que son parte del sistema respiratorio. La gripe es causada por un virus, que son muy diferentes de los virus de la gastroenteritis viral, que causan diarrea y vómitos.

Fanáticos han reaccionado a las declaraciones de Flores, escribiendo mensajes de amor y pronta recuperación para la estrella de la televisión mexicana.

Una artista completa

Carrillo comenzó su carrera como candidata al Señorita México 1994, representando a Aguascalientes. Logró el puesto de 1ra finalista, que le abrió un universo de oportunidades en la tv mexicana en telenovelas como “La Usurpadora”, “Rubí” y “El privilegio de amor”.

Sin embargo, sus grandes éxitos fueron “Amarte es mi Pecado” y “La otra”, en los que impuso un estilo único de tener una facilidad para llorar y lucir al mismo tiempo hermosa.