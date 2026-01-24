Junior Alvarado brilla sobre Knightsbridge en el Fred W. Hopper Stakes (G3)

Suscríbete a nuestros canales

En el día de la Pegasus World Cup, que se realiza en el Championship Meet del hipódromo de Gulfstream Park, el jockey venezolano Junior Alvarado sobresalió al conseguir cuatro victorias y tres de ellas en pruebas de grado, y el primer Stakes a su cuenta del día fue el Fred W Hopper Stakes (G3) de $150.000.

Pegasus World Cup Day: Victorias de Junior Alvarado en Stakes de Grado

Aunque ya había conseguido un triunfo en la segunda prueba de la jornada, el jockey venezolano Junior Alvarado se llevó el Fred W. Hooper Stakes (G3) de $150.000 gracias a la conducción del purasangre Knightsbridge, pensionado del entrenador Bill Mott, reciente ganador del Eclipse Award como Entrenador del Año, en otro triunfo para Godolphin.

El purasangre respondió al favoritismo y marcó parciales de 23.64 en los primeros 400 metros y 45.25 la media milla, mientras que los 1.200 metros en 1:09.33, y los 1.400 metros en 1:22.04, para cerrar los 1.600 metros en 1:35.12.

Los dividendos de la prueba fueron de $3.60 a Ganador, $2.40 el Place y $2.10 el Show, para el producto nacido del semental Nyquist en Tyburn Brook por Bernardini, el cual hace su primera actuación como cincoañero con triunfo y consigue la quinta victoria en siete presentaciones.