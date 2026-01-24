Inside Information Stakes (G2): Otra selectiva para Junior Alvarado en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

Luego de haber conseguido el Fred W. Hooper Stakes y vencer en la Pegasus World Cup Filly and Mare Turf (G2), el jinete venezolano Junior Alvarado completó la tarde de este sábado con su tercer Stakes, al ganar el Inside Information (G2) de $225.000 en recorrido de 1.400 metros en arena con GrandJob.

Pegasus World Cup: Junior Alvarado gana el Inside Informations

En la undécima competencia de la tarde de sábado en Hallandale Beach, se disputó una nueva edición del Inside Information (G2), donde Grand Job, hizo honor a su nombre y con un buen trabajo se llevó la victoria.

Alvarado colocó a Grand Job entre los primeros puestos y acompañó los parciales de 22.63 (400 metros), 45.06 la media milla, y los 1,200 metros en 1:09.22, para culminar la prueba con un tiempo oficial de 1:21.41 en 7 furlongs sobre arena.

Para Grand Job es su cuarta victoria en diez presentaciones. Es hijo del triple coronado Justify en la yegua Sure Route por Shiguru, y supera los $325 mil dólares en dinero, hasta los momentos.

Los dividendos de la competencia fueron de $6.20 a Ganador, $4.00 el Placé y $3.40 el Show de la carrera. En segundo lugar finalizó Sterling Silver con el venezolano Javier Castellano y tercero Claret Beret, bajo la conducción de Micah Husbands.