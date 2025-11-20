La inesperada opinión de Raphael sobre el nuevo álbum de Rosalía

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, el veterano artista español Raphael, alzó su voz para comentar sobre el último trabajo discográfico de Rosalía, titulado LUX.

“Sí, he podido escuchar LUX y tengo que decirlo…” fueron sus primeras palabras en una entrevista, dejando claro que el proyecto le ha impresionado.

No se trató de un comentario tibio, pues, el artista calificó el álbum como “fascinante; muy ambicioso y personal”. En sus propias palabras, reconoció el riesgo que asume Rosalía al moverse fuera de los cauces convencionales.

¿Por qué impresionó a Raphael?

Rosalía se ha movido hace tiempo en el terreno de la experimentación, pero con LUX el salto parece aún mayor, agregándole orquestas, registros vocales extremos, idiomas diversos, referencias místicas.

El recién premiado en los Latin Grammys, subraya que, este álbum “mezcla lo sinfónico y lo experimental” y que “demuestra que sigue habiendo artistas jóvenes dispuestos a arriesgar con formatos diferentes y fuera de los patrones más obvios”.

En este sentido, el elogio no solo recae en la voz o la producción, sino en la valentía artística de que la española esté dispuesta a salirse del molde, a jugar con lo clásico, lo electrónico, lo espiritual.

El impacto de LUX

Cuando un veterano como Raphael le da su “pulgar arriba”, el efecto no es solo simbólico, sino también real y transmite que LUX podría estar destinado a algo más que un éxito comercial. Puede apuntar a convertirse en parte de la conversación sobre qué significa hoy “álbum” en el pop hispano-global.

Para Rosalía, la valoración aporta un nuevo respaldo no solo de fans y críticos, sino de quienes han construido la historia de la música en español. Aún más importante, refuerza su posición como artista que no solo busca hits, sino que construye obra.

Raphael, con su voz cargada de nostalgia agregó: “Esto sí vale la pena escucharlo con calma”.