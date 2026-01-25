Belinda señalada de robo: "Muchísimo dinero"

Suscríbete a nuestros canales

El nombre de la cantante Belinda, se encuentra en el foco de comentarios tras una fuerte revelación del locutor argentino Javier Ceriani. A través de YouTube el hombre posteó un video, en el que acusan a la intérprete de “Cactus”, de supuesto robo.

Supuesto robo de Belinda

El argentino presentó un testimonio de una persona, afirmando que la estrella le gusta darse múltiples lujos utilizando el amor de los hombres.

Contó una supuesta relación que tuvo la modelo y compositora, en la que supuestamente le quitó al hombre mucho dinero y un automóvil de lujo de la marca Porsche.

La persona indicó que el hombre era un reconocido empresario y productor, que había quedado deslumbrado con la belleza de Beli. Sin embargo, no revelaron el nombre.

“Tenía un novio empresario, productor y hombre exitoso. Tenía una fortuna muy grande y Belinda le habría robado un Porsche. Belinda le empezó hacer lo que hace a todos los hombres, en decir que no tiene dinero y que la dejen vivir en su casa con toda su familia”, dijo la fuente.

Más detalles

En el clip la persona aseveró que el supuesto productor se había cansado de estar con la actriz, y un día le pidió que se fuese de la casa con su familia, según llevándose el dinero y el auto mencionado.

“La echó de su casa, se estaba dando cuenta que nada más le estaba sacando dinero. Me lo acaban de confirmar”, dicen, dejando al público impactado por las delicadas declaraciones.

Hasta el momento la cantante nacida en España, pero nacionalizada mexicana, no ha respondido a las polémicas declaraciones, que manchan su imagen.