Belinda abandona México para iniciar una nueva etapa: ¿A dónde se fue?

A través de redes sociales Belinda anunció que dejará México, marcando una nueva etapa profesional en la actuación sin dejar de lado la música.
Con un mensaje de despedida con una mezcla de nostalgia y emoción, la también cantante compartió la noticia con todos sus seguidores, quienes le desearon suerte en este reto que asumió iniciando el año.
¿A dónde se mudó Belinda?
Luego de su éxito musical con el álbum Indómita, Belinda se embarca en un viaje para exaltar su carrera como actriz en España, país donde se va a vivir por un tiempo para grabar la serie Carlota.
Si bien su estadía es temporal, la intérprete no puede evitar sentirse triste por dejar atrás a su querido México.
"Adiós México....Me da melancolía cambiar de país por un tiempo, pero a la vez emoción de vivir esta nueva aventura en España. Carlota es un gran proyecto para mí, la última emperatriz de Mexico", compartió en una instantánea.
Nuevo proyecto de Belinda
"Carlota" es la nueva producción que protagonizará Belinda, dándole vida a Carlota de Habsburgo, personaje histórico conocido por ser la única emperatriz consorte de México.
La serie es original de Sony Pictures Television y tendrá como locación otros países como Colombia y México. Por ahora, no hay una fecha confirmada para su estreno.