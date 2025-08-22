Boston le gana el "primer round" a los Yankees (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Aunque no será la última vez que los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York se verán las caras en esta campaña, durante este jueves, estas novenas iniciaron una serie que puede definir la lucha por el comodín al final del torneo, donde los dirigidos por Alex Cora "pegaron primero".

Si se divisa el marcador final, se observa que Boston ganó 6-3, sin embargo, este desafío estuvo tan cerrado, que ninguna novena tuvo una diferencia mayor a una carrera hasta el último capítulo, donde la visita aseguró.

Resumen:

En este duelo ambas novenas tuvieron problemas defensivos, no obstante, las pifias le costaron carreras solamente a los "Mulos" (4), quienes permitieron una anotación en el segundo episodio, luego aceptaron también una carrera en cada entrada de la quinta a la séptima y así las dos últimas, llegaron en el noveno inning con un inmenso bambinazo de Roman Anthony.

Por su parte, el abridor de Boston Lucas Giolito toleró tres rayitas: una en el segundo, otra en el cuarto y un más en el quinto. Sin embargo, el relevo de los visitantes estuvo indescifrable y no toleraron ninguna anotación a la ofensiva de Nueva York, para asegurar el triunfo.

Boston acecha a los Yankees:

Con esta victoria, la organización de los Red Sox se coloca nuevamente a medio juego de los Yankees en el segundo puesto de la división Este en la Americana e igualmente están en la misma situación con respecto a la cima del comodín.

Esta es una lucha, que mañana tendrá su segundo capítulo de cuatro choques entre hoy, mañana y el fin de semana.