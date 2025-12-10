Gareth Bale rompe el silencio sobre la polémica pancarta 'Gales, Golf, Real Madrid'

Suscríbete a nuestros canales

El exdelantero galés y leyenda del Real Madrid, Gareth Bale, ha abordado directamente uno de los episodios más polémicos de su carrera en España, la famosa pancarta que rezaba "Gales. Golf. Real Madrid. En ese orden".

Años después de su salida del club blanco, decidió romper el silencio sobre cómo fue percibido por la prensa y la afición, sintiéndose injustamente atacado.

La polémica pancarta

La pancarta, mostrada por los jugadores de la selección de Gales tras la clasificación a la Eurocopa 2020, se convirtió en un catalizador de las críticas que la prensa y parte de la afición del Real Madrid dirigían hacia Gareth Bale.

El exjugador ha querido aclarar el contexto, señalando que él no fue el instigador del mensaje y que su afición por el golf nunca interfirió con su profesionalismo.

“La prensa española me destrozó. Ni siquiera toqué esa pancarta. Solía ​​jugar una vez cada dos o tres semanas, y solo en mis días libres. Nunca jugué ocho horas. Siempre lo hice con total profesionalismo. Pero la gente no lo sabe, así que se inventan cosas”, afirmó.

Una leyenda cuestionada

La etapa de Gareth Bale en el Real Madrid estuvo marcada por un constante debate. Si bien sus lesiones recurrentes y algunas actitudes fuera del campo generaron frustración y críticas, es imposible negar su impacto histórico en la institución.

Pese a la controversia, la figura del galés se mantiene entre las leyendas del club debido a sus actuaciones decisivas en los momentos cumbres:

Finales de Champions League: Bale fue el autor de goles cruciales, incluyendo su espectacular chilena en la final de Kiev 2018 contra el Liverpool y el gol decisivo en la final de Lisboa 2014 contra el Atlético de Madrid.

La BBC: Formó parte de uno de los tridentes ofensivos más temibles y exitosos de la historia del fútbol, junto a Karim Benzema y Cristiano Ronaldo.

La era dorada: Fue una pieza clave en la consecución de las tres Champions League consecutivas (2016, 2017 y 2018), un hito sin precedentes en el fútbol moderno.

El ex delantero del Tottenham ganó hasta 19 títulos con la camiseta merengue, disputando 258 partidos y registrando 106 goles más 68 asistencias; estadísticas que lo posicionan, innegablemente, entre las leyendas del Real Madrid.