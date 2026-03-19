Gaceta Oficial: Pasaje mínimo en el tránsporte público tendrá este costo

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Luego de varias semanas de negociaciones y jornadas de protesta por parte de los gremios de transporte, el Ministerio del Transporte publicó la Gaceta Oficial donde establece el nuevo monto del pasaje mínimo dentro de las ciudades, la resolución fija la tarifa con un monto de 100 bolívares a nivel nacional.

El incremento del pasaje mínimo de este mes de marzo fue de 66% con respecto al último que se realizó en diciembre de 2025, cuando la cifra estaba en 60 bolívares.

Respuesta a las exigencias del sector

Aunque el aumento se empezó a cobrar el lunes 16 de marzo, el documento oficial tiene fecha del pasado viernes 13 de marzo bajo el número 43.335. Según el gremio de los transportistas, los montos vigentes en 2025 resultaban insuficientes para cubrir el mantenimiento básico de las unidades, el acceso a repuestos y los costos logísticos derivados de la situación económica actual.

La medida se produce como un mecanismo de equilibrio para garantizar la continuidad del servicio, luego que en varios estados del país se registraran paros parciales del transporte público, ya que los transportistas quieren que la tarifa sea de 0,5 centavos del dólar anclada al Banco Central de Venezuela.

Asimismo, la Gaceta Oficial detalló que las tarifas para los sistemas de transporte operados por el Estado -Metro de Caracas, Bus Caracas y el Ferrocarril- pagarán tarifa unificada de 80 bolívares. Para quienes utilizan rutas que conectan ciudades o zonas (suburbanas), las tarifas variarán entre 100 y 145 bolívares, dependiendo de la distancia recorrida.

Aquí la lista de precios según la distancia entre zonas: