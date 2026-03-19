Decretan el 17 de marzo Día Nacional del Beisbol Venezolano

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En un decreto que inmortaliza la mayor gesta deportiva en la historia del país, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, oficializó el 17 de marzo como el Día Nacional del Béisbol Venezolano. Esta distinción surge como tributo permanente a la histórica coronación de la selección nacional en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, una hazaña que, en palabras de la mandataria durante la recepción del trofeo, ha escrito una página dorada e inolvidable en la identidad de todos los venezolanos.

Inmortales en la capital: El "Paseo de las Estrellas"

Durante la ceremonia de recepción del trofeo del Clásico Mundial, Rodríguez anunció que el legado de la "Generación de Oro" quedará grabado en piedra. Atendiendo a una sugerencia de la superestrella Ronald Acuña Jr., el Ejecutivo aprobó la construcción de un Paseo de las Estrellas en la Plaza de la Juventud, en Caracas.

Este espacio contará con una estrella dedicada a cada integrante del equipo campeón. "Aprobado el paseo para que cada nombre de ellos brille; que cada estrella signifique su historia de esfuerzo", afirmó la mandataria, quien además confirmó que la copa realizará un recorrido por todos los estados para que la fanaticada de todo el país pueda ver de cerca el trofeo.

Inversión masiva en el semillero criollo

Más allá de los honores, el triunfo mundialista impulsará una transformación estructural en el béisbol menor. La presidenta encargada presentó un plan de inversión deportiva enfocado en las ligas infantiles que contempla dos ejes principales:

Infraestructura: La rehabilitación integral de más de 100 estadios de béisbol menor en todo el territorio.

Dotación: La entrega de uniformes y kits técnicos (bates, guantes y pelotas) a 127 ligas y más de 1.000 clubes comunitarios.

"Donde hay deporte, hay un niño lejos de la violencia. El deporte enseña a relacionarse en términos sanos", enfatizó Rodríguez, instando a la población a usar la camiseta nacional como símbolo de reencuentro.