Junior Caminero sigue incrementando su marca personal e histórica de jonrones

El jugador estrella de los Rays de Tampa Bay, el dominicano Junior Caminero, disparó este miércoles su cuadragésimo segundo jonrón de la temporada 2025, en el enfrentamiento ante los Medias Blancas de Chicago. Encuentro que se llevó a cabo en el Rate Field, casa del conjunto de Illinois, ante 12.099 aficionados.

Este es el segundo jonrón de los últimos siete compromisos. Caminero alcanzó el pasado 2 de septiembre, por primera vez en su carrera, la marca de las 100 impulsadas. Se puso a solo siete hits de los 200.

El batazo de Junior Caminero

En la parte alta de la quinta entrada, el antesalista dominicano llegó al plato para consumir su turno ante los lanzamientos del zurdo Brandon Eisert. Para ese momento, el compromiso se encontraba seis (6) carreras por dos (2) a favor de los locales.

Con dos outs en la pizarra, corredor en la inicial y en cuenta de una mala cero buena, Eisert tiró un cambio de 84 millas por hora en la zona externa del homeplate, lanzamiento que Caminero no dejaría pasar y haría swing para mandar la pelota a lo más profundo del jardín izquierdo.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Junior Caminero tuvo una velocidad de salida de 99.5 millas por hora y recorrió 368 pies de distancia.

Sus números

Junior Caminero se encuentra en su tercera temporada en Las Mayores, primera completa con el conjunto Tampa. El antesalista tiene un promedio vitalicio de .258, con 193 hits, 49 jonrones y 130 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .263/.302/.542 (Avg/Obp/Slg); en 548 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 144 imparables, 42 cuadrangulares, anotado 87 e impulsado 105. Ha recibido 32 boletos y se ha ponchado en 117 ocasiones.