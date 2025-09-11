MLB

Resultados MLB: 10 de septiembre de 2025

El poder latino nuevamente se hizo sentir en la jornada de este miércoles 

Por Meridiano

Jueves, 11 de septiembre de 2025 a las 01:45 am
Durante este "ombligo" de semana no pudo faltar evidentemente la acción en Las Mayores y como de costumbre, podrás obtener cada uno de los resultados recientes, para que observes cómo le fue a tu equipo favorito.

Durante este 10 de septiembre, el poder latinoamericano se hizo presente, con bambinazos de Jackson Chourio, Juan Soto, Junior Caminero y compañía; dejando a la región nuevamente en alto.

Resultados de la MLB:

- Cerveceros de Milwaukee 3-6 Rangers de Texas 

- Medias Rojas de Boston 4-5 Atléticos de Oakland 

- Cascabeles de Arizona 5-3 Gigantes de San Francisco 

- Mellizos de Minnesota 3-4 Angelinos de Anaheim 

- Piratas de Pittsburgh 1-2 Orioles de Baltimore 

- Nacionales de Washington 3-8 Marlins de Miami

- Reales de Kansas City 4-3 Guardianes de Cleveland 

- Mets de Nueva York 3-11 Phillies de Philadelphia 

- Tigres de Detroit 11-1 Yankees de Nueva York 

- Astros de Houston 3-2 Azulejos de Toronto 

- Cachorros de Chicago 3-2 Bravos de Atlanta 

- Rays de Tampa Bay 5-6 Medias Blancas de Chicago 

- Rojos de Cincinnati 2-1 Padres de San Diego 

- Rockies de Colorado 0-9 Dodgers de Los Angeles 

- Cardenales de San Luis 2-4 Marineros de Seattle 

