Este grandeliga debuta hoy con Águilas del Zulia

Los bates "Rapaces" necesitan mejorar su producción ofensiva 

Por

Neyken Vegas
Miércoles, 12 de noviembre de 2025 a las 06:05 pm
Ante la necesidad de seguir sumando triunfos y de mejorar sus registros ofensivos, las Águilas del Zulia reciben una buena noticia de cara a la jornada de este miércoles.

Se trata del debut del grandeliga Kennedy Corona, quien ya había sido incluido en el roster semanal y que fue ingresado en el lineup de hoy, para el choque contra los Tigres de Aragua en el Luis Aparicio El Grande.

Lineup de Águilas ante Tigres:

  1. Simón Muzziotti RF
  2. Angelo Castellano 3B
  3. Yonathan Perlaza LF
  4. José Pirela BD
  5. José Herrera 1B
  6. Eduardo Torrealba 2B
  7. Kennedy Corona CF
  8. José Godoy C
  9. Aeverson Arteaga SS.

El jardinero saldrá como Center field y séptimo bateador en su primer choque de la temporada. Es importante destacar, que Corona está en busca de un nuevo contrato en Las Mayores, debido a que fue puesto en la lista de Waivers de los Astros de Houston, novena con la que debutó el pasado 7 de julio en la MLB.

Los números de Corona en la pasada campaña de la LVBP:

El joven de 25 años, jugó durante 15 encuentros en la zafra anterior en la que no le fue de lo mejor y espera mejorar esos registros en esta temporada.

  • T: 40
  • H: 10
  • 2B: 1
  • 3B: 0
  • HR: 0
  • CI: 5
  • CA: 8
  • BB: 5
  • K: 10
  • AVG: .250.

Miércoles 12 de Noviembre de 2025
Beisbol