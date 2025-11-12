Este grandeliga debuta hoy con Águilas del Zulia

Suscríbete a nuestros canales

Ante la necesidad de seguir sumando triunfos y de mejorar sus registros ofensivos, las Águilas del Zulia reciben una buena noticia de cara a la jornada de este miércoles.

Se trata del debut del grandeliga Kennedy Corona, quien ya había sido incluido en el roster semanal y que fue ingresado en el lineup de hoy, para el choque contra los Tigres de Aragua en el Luis Aparicio El Grande.

Lineup de Águilas ante Tigres:

Simón Muzziotti RF Angelo Castellano 3B Yonathan Perlaza LF José Pirela BD José Herrera 1B Eduardo Torrealba 2B Kennedy Corona CF José Godoy C Aeverson Arteaga SS.

El jardinero saldrá como Center field y séptimo bateador en su primer choque de la temporada. Es importante destacar, que Corona está en busca de un nuevo contrato en Las Mayores, debido a que fue puesto en la lista de Waivers de los Astros de Houston, novena con la que debutó el pasado 7 de julio en la MLB.

Los números de Corona en la pasada campaña de la LVBP:

El joven de 25 años, jugó durante 15 encuentros en la zafra anterior en la que no le fue de lo mejor y espera mejorar esos registros en esta temporada.