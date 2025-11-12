Este grandeliga debuta hoy con Águilas del Zulia

Ante la necesidad de seguir sumando triunfos y de mejorar sus registros ofensivos, las Águilas del Zulia reciben una buena noticia de cara a la jornada de este miércoles.
Se trata del debut del grandeliga Kennedy Corona, quien ya había sido incluido en el roster semanal y que fue ingresado en el lineup de hoy, para el choque contra los Tigres de Aragua en el Luis Aparicio El Grande.
Lineup de Águilas ante Tigres:
- Simón Muzziotti RF
- Angelo Castellano 3B
- Yonathan Perlaza LF
- José Pirela BD
- José Herrera 1B
- Eduardo Torrealba 2B
- Kennedy Corona CF
- José Godoy C
- Aeverson Arteaga SS.
El jardinero saldrá como Center field y séptimo bateador en su primer choque de la temporada. Es importante destacar, que Corona está en busca de un nuevo contrato en Las Mayores, debido a que fue puesto en la lista de Waivers de los Astros de Houston, novena con la que debutó el pasado 7 de julio en la MLB.
Los números de Corona en la pasada campaña de la LVBP:
El joven de 25 años, jugó durante 15 encuentros en la zafra anterior en la que no le fue de lo mejor y espera mejorar esos registros en esta temporada.
- T: 40
- H: 10
- 2B: 1
- 3B: 0
- HR: 0
- CI: 5
- CA: 8
- BB: 5
- K: 10
- AVG: .250.