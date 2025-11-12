¿Se durmieron los bates? Vea la cantidad de innings que acumulan los Tigres sin anotar carrera

Suscríbete a nuestros canales

Los Tigres de Aragua están jugando un buen beisbol desde que comenzó la temporada regular, sin embargo, su mejor encuentro a nivel ofensivo fue el pasado sábado, 8 de noviembre contra las Águilas del Zulia. Lo curioso, es que se fue el inicio también de su peor racha en lo que va de campeonato.

Los bates "Bengalíes" sumaron 13 anotaciones contra los "Rapaces" en esa ocasión, pero han sido blanqueados en los dos desafíos siguientes, incluyendo el más reciente justamente ante Águilas.

¿Se enfriaron los bates Bengalíes?

El domingo, los dirigidos por Oswaldo Guillén cayeron 4 carreras por 0 contra Caribes y ayer 2 carreras por 0 ante el Zulia, sus primeros dos blanqueos en esta campaña.

Aunado al último episodio del choque del sábado, la ofensiva bengalí acumula 19 episodios al hilo sin pisar el plato. En ese lapso, suman 10 indiscutibles y con corredores en posición anotadora, batean de 13-0, dejando además a 13 hombres en circulación.

¿Cómo va Tigres en bateo colectivo?

Los maracayeros son terceros en promedio colectivo (.276), no obstante, en cuanto a carreras anotadas van en el quinto lugar con 108 anotaciones, eso refleja un ligero problema, para remolcar rayitas en algunas ocasiones.

Este es un aspecto que hasta el momento no alarma, pero que la ofensiva bengalí sabe que debe mejorar en los próximos desafíos, para mantenerse en la cima de la tabla de posiciones.