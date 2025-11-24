LVBP: Magallanes no levanta cabeza y suma otra derrota a manos de Tigres

Suscríbete a nuestros canales

La sexta semana de esta temporada 2025-2026 de la LVBP cerró con el compromiso entre Navegantes del Magallanes y Tigres de Aragua, en el Estadio José Bernardo Pérez. Allí, la Nave sufrió otro durísimo revés tras ser vapuleado por 14 a 5, extendiendo a tres sus derrotas al hilo.

Magallanes estuvo al borde de otra blanqueada

La preocupación del manager Yadier Molina y el resto del equipo carabobeño pasaba por sus innings en cero, pues venían de dos complicadas blanqueadas. Esa ausencia de carreras se extendió a lo largo de seis capítulos, sin mencionar que el pitcheo no pudo contener la fuerza de los aragüeños.

El festival de carreras comenzó en la parte alta del tercero, cuando un elevado de sacrificio de Lorenzo Cedrola abrió las acciones, mientras que David Rodríguez empujó otra con sencillo productor. Pero lo peor estaba por venir para los de casa.

La fuerza de los dirigidos por Oswaldo Guillén se hizo notar con Alberth Martínez y Eduardo Escobar, ambos con jonrones de dos rayitas en el quinto y el séptimo, respectivamente.

Acto seguido, la Nave cortó esa seguidilla de 24 entradas sin anotaciones, y gracias a conexiones de Carlos Rodríguez y Renato Núñez sumaron las dos primeras de este choque. Luego, en el octavo, Tucupita Marcano apareció con un vuelacercas con dos compañeros en circulación.

Cabe agregar que los bengalíes no pararon de atacar y concretaron hasta seis carreras entre el octavo y noveno. Los autores fueron Gorkys Hernández, Leobaldo Cabrera, David Rodríguez y Alberth Martínez, quienes extendieron la ventaja con sencillos para dejar cifras definitivas.

Es así como Tigres de Aragua (18-13) asume nuevamente el liderato de la clasificación junto a Águilas del Zulia. Por su parte, Navegantes del Magallanes (12-20) vuelve a entrar en otra racha negativa y se afianza aun más en el sótano.