¡Se prendió El Tren! Harold Castro explota en AAA y pide una oportunidad en MLB (+video)

Harold Castro está viviendo su mejor momento en la presente temporada. El utility fue parte importante en la victoria de los Omaha Storm Chasers (9-4), equipo Triple-A de los Reales de Kansas City, sobre los Columbus Clippers, en la jornada de este martes por la noche.

El caraquista destacó a la ofensiva con cuadrangular por cuarto juego consecutivo. El venezolano conectó uno de cuatro jonrones que sonó la novena y concretó otra presentación multihit, siendo su sexto partido en fila con más de un imparable en Las Menores.

El notable desempeño con el madero del criollo es un claro aviso de que quiere ser ascendido a las Grandes Ligas. El tercera base no ve acción en MLB desde que participó en 99 compromisos con los Rockies de Colorado en la temporada 2023.

Harold Castro encendido en Triple-A

La racha de cuatro desafíos con bambinazo es una muestra de que el infielder quiere regresar a Las Mayores. El bateador venezolano viene de ser reconocido como el Jugador de la Semana tras dejar un promedio al bate de .529, cuatro vuelacercas, siete remolcadas y un OPS de 1.814 en una presentación de cuatro juegos contra la filial de los Minnesota Twins.

El momento electrizante de Castro ha elevado sus registros en la vigente campaña en Las Menores. El 'Tren del 23' luce un average de .278, 15 jonrones, 42 remolcadas, 37 anotadas, 77 imparables, .322 en porecentaje de embasado (OBP), .477 de slugging y un OPS de .799 en 76 partidos.

Su producción ofensiva deja a la expectativa de un posible retorno a MLB con los Reales de Kansas City, que se encuentran a solo 2.5 juegos del tercer comodín en la Liga Americana.