MLB

José Ramírez quiere coquetear nuevamente con esta icónica hazaña en MLB

El tercera base de Guardianes de Cleveland quiere ingresar a un selecto club en la historia de Grandes Ligas

Por Ricardo Rodríguez
Miércoles, 20 de agosto de 2025 a las 11:05 am
José Ramírez quiere coquetear nuevamente con esta icónica hazaña en MLB
José Ramírez. Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

José Ramírez ha demostrado su constancia como bateador en números, pero algunas cifras le juegan en contra -en ocasiones- a lo largo de su carrera en Grandes Ligas.

NOTAS RELACIONADAS

Desde 2021 hasta la actualidad, el dominicano no ha tenido problemas para registrar al menos 20 jonrones y 20 bases robadas en cada una de esas temporadas (que se traduce en 5 temporadas consecutivas).

Sin embargo, su gran deuda personal y con la cual ha soñado en varias oportunidades, sigue siendo inscribir su nombre en el club 40-40 de estos dos departamentos mencionados previamente.

Una deuda pendiente

En la campaña 2018, fue la primera ocasión en la cual Ramírez estuvo tan cerca de lograr este hito, logrando 34 estafadas y 39 vuelacercas en 157 compromisos; mientras que en la zafra 2024 llegó a las 41 bases robadas (tope personal) y también consiguió 39 cuadrangulares en 158 jornadas.

De hecho, el antesalista quisqueyano pudo disputar 159 compromisos, ya que Guardianes de Cleveland debía enfrentar a Astros de Houston el 29 de septiembre, pero el juego fue suspendido por lluvia y cancelado posteriormente debido a que no afectaría la clasificación de ninguno de los equipos involucrados.

Este 2025, en 122 jornadas disputadas por el oriundo de Bani, acumula 26 jonrones y 36 almohadillas hurtadas, por lo que podría aumentar su cifra más alta en bases robadas y soñar con el 40-40.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Grandes Ligas LVBP Jose Ramirez
Miércoles 20 de Agosto de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
MLB