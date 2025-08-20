José Ramírez quiere coquetear nuevamente con esta icónica hazaña en MLB

Suscríbete a nuestros canales

José Ramírez ha demostrado su constancia como bateador en números, pero algunas cifras le juegan en contra -en ocasiones- a lo largo de su carrera en Grandes Ligas.

Desde 2021 hasta la actualidad, el dominicano no ha tenido problemas para registrar al menos 20 jonrones y 20 bases robadas en cada una de esas temporadas (que se traduce en 5 temporadas consecutivas).

Sin embargo, su gran deuda personal y con la cual ha soñado en varias oportunidades, sigue siendo inscribir su nombre en el club 40-40 de estos dos departamentos mencionados previamente.

Una deuda pendiente

En la campaña 2018, fue la primera ocasión en la cual Ramírez estuvo tan cerca de lograr este hito, logrando 34 estafadas y 39 vuelacercas en 157 compromisos; mientras que en la zafra 2024 llegó a las 41 bases robadas (tope personal) y también consiguió 39 cuadrangulares en 158 jornadas.

De hecho, el antesalista quisqueyano pudo disputar 159 compromisos, ya que Guardianes de Cleveland debía enfrentar a Astros de Houston el 29 de septiembre, pero el juego fue suspendido por lluvia y cancelado posteriormente debido a que no afectaría la clasificación de ninguno de los equipos involucrados.

Este 2025, en 122 jornadas disputadas por el oriundo de Bani, acumula 26 jonrones y 36 almohadillas hurtadas, por lo que podría aumentar su cifra más alta en bases robadas y soñar con el 40-40.