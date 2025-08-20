Estos son los lanzadores venezolanos para la jornada de este 20 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

Los Phillies de Philadelphia buscará la barrida en la jornada de este miércoles ante los Marineros de Seattle, en la jornada de este miércoles en las Grandes Ligas. Jesús Luzardo será el encargado de abrir el compromiso por la franquicia de la Liga Nacional y destaca como el único venezolano para la cartelera de este 20 de agosto.

El serpentinero tomará la batuta en busca de regresar a las victorias y sellar una temporada inolvidable en Las Mayores. El zurdo se monta en el montículo con la posibilidad de aspirar su duodécimo triunfo y tercero en su carrera ante la organización de la capital estadounidense.

Luzardo protagonizará un lindo duelo monticular, ya que el dominicano Luis Castillo será la apuesta por la tropa de Seattle, que se mantiene en una ardua lucha por el liderato en la División Oeste de la Liga Americana. El criollo intentará recuperarse después de ceder en su más reciente presentación, donde permitió tres carreras, cuatro hits, tres boletos y siete ponches en seis innings ante Nacionales de Washington.

Jesús Luzardo vs Mariners

El venezolano afrontará un interesante duelo entre lanzadores latinoamericanos en la venidera jornada. La figura de los Filis tiene gratos recuerdos contra los Marineros, tomando en cuenta que inició su trayectoria en las Grandes Ligas con los Atléticos de Oakland. De por vida, 'Baby Jesus' luce récord de dos juegos ganados y un revés, 27 ponches, un salvado y una efectividad de 4.15 en seis apariciones en el morito.

Luzardo atraviesa por una temporada notable en su primera campaña con Filadelfia. El serpentinero registra 11 victorias, seis caídas, WHIP de 1.34, 158 abanicados y una ERA de 4.21 en 139.0 entradas laboradas.