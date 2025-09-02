José Alvarado presenta problemas en su regreso con los Phillies (+detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Después de cumplir con su sanción de 80 juegos por dar positivo a sustancias prohibidas, José Alvarado regresó al montículo para la recta final de la temporada 2025 de las Grandes Ligas, sin embargo, el venezolano no ha mostrado su dominio que lo consolidó entre los mejores cerradores de MLB.

El venezolano ha tenido problemas en su vuelta a la acción con la franquicia de Pensilvania. El nativo de Maracaibo se subió en el morito en la jornada de este lunes por la noche en Las Mayores, donde otorgó un boleto y solo retiró a un bateador en la victoria de los Phillies de Philadelphia (10-8) sobre los Cerveceros de Milwaukee.

Antes de ser sancionado por MLB, José Alvarado se encontraba entre los relevistas más sólidos, siendo una pieza determinante en el bullpen de los Filis. El zurdo deberá realizar hacer ajustes rápidos tanto en su mecánica como en su enfoque si volver a su mejor versión y colaborar en el éxito de su equipo, que llega al último mes de la temporada regular como uno de los grandes aspirantes al título.

José Alvarado con problemas en su regreso

El lanzador criollo cumplió con su sexta presentación desde su retorno a las Grandes Ligas. En ese lapso, ha evidenciado problemas de control y consistencia, permitiendo cinco hits, tres carreras limpias y otorgando dos boletos. Además, la oposición le batea para un promedio de .333, una cifra preocupante que refleja su falta de ritmo competitivo tras una larga inactividad.

Estos primeros números indican que Alvarado aún no ha logrado recuperar la forma que lo caracterizaba. El venezolano también sufrió su segunda derrota en la vigente campaña tras permitir dos carreras y dos hits el pasado domingo contra Bravos de Atlanta.

En lo que va de temporada, la figura de los Phillies colecciona récord de cuatro victoria y par de reveses, 30 ponches, WHIP de 1.32 y una efectividad de 3.33 en 26 presentaciones.