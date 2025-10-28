Así se jugará la jornada de este martes, 28 de octubre, en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Luego de dos semanas que, lejos de ser de adaptación estuvieron bastante intensas, la "mesa está servida", para el inicio de la tercera semana en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y a continuación te presentaremos los encuentros pautados en este día.

Las ciudades que se vestirán de pelota en este martes, 28 de octubre, serán: Maracaibo, Valencia, Caracas y Margarita. Además, las novenas de Tigres de Aragua y Leones del Caracas se verán las caras por primera vez en la temporada.

Juegos para hoy en la LVBP:

- Cardenales de Lara (por definir) vs Águilas del Zulia (Andry Lara) 7:00pm en el estadio Luis Aparicio el Grande.

- Caribes de Anzoátegui (José Rodríguez) vs Navegantes del Magallanes (por definir) 7:00pm en el estadio José Bernardo Pérez.

- Tigres de Aragua (Yoennis Yera) vs Leones del Caracas (José Torres) 7:00pm en el estadio Monumental Simón Bolívar.

- Tiburones de La Guaira (por definir) vs Bravos de Margarita (Abdiel Saldana) 7:00pm en el estadio Nueva Esparta.