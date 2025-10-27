LVBP: Caribes es el único equipo con esta marca en lo que va de temporada

Suscríbete a nuestros canales

Caribes de Anzoátegui ha comenzado la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) con una ofensiva demoledora. En apenas dos semanas de acción, la tribu oriental se convirtió en el primer y único equipo en superar la barrera de los 100 hits conectados, acumulando un total de 102 imparables.

Líderes en carreras anotadas y en embasado

El poder ofensivo de Caribes no se limita a la cantidad de hits. El equipo también lidera la liga en carreras anotadas con 73, una cifra que refleja su capacidad para capitalizar cada oportunidad ofensiva. Este rendimiento ha sido impulsado por un enfoque disciplinado en el plato, como lo demuestra su impresionante porcentaje de embasado (.390), el más alto del circuito.

Además del OBP, Caribes también encabeza el wOBA (Weighted On-Base Average) con un sólido .371, estadística que mide de forma más precisa el valor ofensivo de cada aparición al bate. En este renglón comparten el liderato con los Leones del Caracas, lo que anticipa una posible rivalidad ofensiva entre ambos conjuntos a lo largo del campeonato.

Aunque aún queda mucho camino por recorrer en la temporada, Caribes de Anzoátegui ha dejado claro que su ofensiva está para grandes cosas. Si logran sostener este nivel de producción, serán serios candidatos en reaparecer en la postemporada tras tres años de ausencia.