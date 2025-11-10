Estos son los líderes de pitcheo tras la cuarta semana de la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional culminó este domingo con su cuarta semana de acción, donde los Tigres de Aragua siguen dominando la tabla con un récord de catorce triunfos y solo siete derrotas, siguiéndolos Leones del Caracas, Águilas del Zulia y Bravos de Margarita.

En cuanto a pitcheo se refiere, se encuentran distintos jugadores que destacan en la lomita, como es el caso de Zac Grotz, de los Tiburones de La Guaira, y José Marcos Torres, de los Leones del Caracas.

Efectividad

Precisamente, el serpentinero norteamericano tiene el menor promedio de carreras limpias con 1.91 puntos, seguido de Melvi Acosta (2.08), de los Bravos de Margarita, y el propio José Marcos Torres, quien establece 2.65 de efectividad.

Victorias

Esta temporada ha arrancado con una corta presencia de los lanzadores abridores en la lomita. Sin embargo, en el transcurso de los juegos, estos han tomado un mayor protagonismo y mayor cantidad de entradas de labor.

Aun así, los tres líderes en este departamento, con tres victorias cada uno, son relevistas, siendo estos Ronnie Williams, de los Tigres de Aragua; Werner Leal, de los Bravos de Margarita, y Sebastián Perrone, de los Caribes de Anzoátegui.

Ponches

En este renglón, vuelve a tomar protagonismo Zac Grotz, quien ha recetado treinta y dos ponches. Le sigue su compañero en Tiburones, Luis Peña, con 29. José Marcos Torres (Leones del Caracas) cuenta con 23, Ricardo Sánchez (Navegantes del Magallanes) con 22 y Norwith Gudiño (Leones del Caracas) con 21.

Salvamentos y Holds

Como ha sido costumbre durante las últimas temporadas, el cerrador de las Águilas del Zulia, Silvino Bracho, se encuentra entre los más destacados de este primer departamento con cuatro salvamentos. Ronnie Williams (Tigres de Aragua), Norwith Gudiño (Leones del Caracas) y Yilber Díaz (Caribes de Anzoátegui) le siguen con tres.

En cuanto a holds, el magallanero Jesús Reyes estuvo presente en seis ocasiones en las que Navegantes del Magallanes ha tenido la ventaja, mientras que Jorgan Cavaneiro y Pedro Rodríguez (ambos de Águilas del Zulia) registran cinco holds cada uno.