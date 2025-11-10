LVBP: Leones y Cardenales reprograman fecha de su compromiso en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Caracas, a través de un comunicado, anunciaron que su choque previsto para el día de mañana martes 11 de noviembre ante los Cardenales de Lara, fue postpuesto y reprogramado para el martes 18 como una doble fecha en el estadio Monumental Simón Bolívar a partir de las 5:30 PM.

El conjunto melenudo no dio detalles acerca de la razón de esta decisión. Las entradas adquiridas para el día de mañana servirán para la doble jornada el próximo martes 18 de noviembre.