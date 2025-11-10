LVBP

LVBP: Leones y Cardenales reprograman fecha de su compromiso en Caracas

Se jugará el martes 18 como parte de una doble fecha

Por

Meridiano

Lunes, 10 de noviembre de 2025 a las 04:37 pm
LVBP: Leones y Cardenales reprograman fecha de su compromiso en Caracas
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Caracas, a través de un comunicado, anunciaron que su choque previsto para el día de mañana martes 11 de noviembre ante los Cardenales de Lara, fue postpuesto y reprogramado para el martes 18 como una doble fecha en el estadio Monumental Simón Bolívar a partir de las 5:30 PM.

NOTAS RELACIONADAS

El conjunto melenudo no dio detalles acerca de la razón de esta decisión. Las entradas adquiridas para el día de mañana servirán para la doble jornada el próximo martes 18 de noviembre.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Gulfstream Park
Lunes 10 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol