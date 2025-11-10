LVBP: Lispo Nava habla de la actualidad de las Águilas del Zulia en la temporada

Suscríbete a nuestros canales

Las Águilas del Zulia están a punto de comenzar una nueva semana de acción en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. La organización se encuentra en la tercera posición de la tabla, con récord de 11 ganados y nueve perdidos, demostrando que pueden tener éxito a lo largo de esta temporada con una base de muchos jóvenes que desean impactar en la LVBP.

El conjunto aguilucho cerró la semana con un triunfo como visitantes ante los Cardenales de Lara (6-3) en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez. De este modo, culminaron la semana con tres triunfos y tres reveses, respectivamente.

El dirigente de la franquicia, Lipso Nava, habló en las redes sociales de las Águilas luego del triunfo ante el combinado larense para dar a conocer un balance y análisis completo de lo que fue otra semana culminada dentro de un equipo que tiene el deseo de estar en lo más alto.

Lipso Nava y su balance de las Águilas

Comenzó la entrevista con su equipo de prensa, sobre lo que significó cerrar la semana con una victoria fuera de casa.

“Muy importante. La gira no iba a ser fácil; nos íbamos a enfrentar a equipos que de verdad tienen jerarquía y, gracias a Dios, nos vamos a ir nivelados a la casa. El apoyo del fanático tiene que estar, el apoyo al equipo, a pesar de los problemas que tenemos, que son obvios; venimos trabajando fuerte, venimos jugando con ímpetu. Las cosas a veces no salen bien, pero el ejemplo es este, salimos a jugar al otro día y se nos dan las cosas”, afirmó a la prensa de las Águilas del Zulia.

Asimismo, tiene claro que todos sus jugadores están demostrando el compromiso dentro del terreno de juego. “El esfuerzo está ahí y tenemos que seguir haciendo los ajustes, tenemos que seguir ejecutando y el pitcheo y el bateo con hombres en las bases tiene que mejorar”, mencionó.

Con estas palabras del manager Lipso Nava, no hay duda del compromiso que tienen cada uno de los peloteros y cuerpo técnico de las Águilas del Zulia para mejorar con el pasar de los compromisos y así llegar a sus más grandes objetivos en esta emocionante campaña de la LVBP.