Resultados de la LVBP en la jornada de este martes 11 de noviembre

Una nueva semana de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional inició este martes, 11 de noviembre de 2025 y por lo tanto, es importante repasar cómo quedaron los resultados en las distintas plazas.

Lo primero a destacar, es que solamente se efectuaron tres enfrentamientos, motivado a la reprogramación del desafío entre Leones del Caracas y Cardenales de Lara. Sin embargo, eso no afectó a la intensidad de esta jornada.

Águilas blanquea a Tigres:

Rindiéndole un merecido homenaje al legendario Luis Aparicio El Grande, las Águilas del Zulia balnaquearon a los Tigres de Aragua con pizarra de 2 carreras por 0 en Maracaibo.

Tigres 0-2 Águilas.

Magallanes cumple ante Tiburones:

Otro equipo que le propinó arepas a su rival, fueron los Navegantes del Magallanes, quienes doblegaron a los Tiburones de La Guaira 4 carreras por 0, con un gran combinación entre pitcheo y ofensiva.

Tiburones 0-4 Magallanes.

Bravos empieza bien la semana:

En el último encuentro de la jornada, los Bravos de Margarita también hicieron respetar la casa, para imponerse cómodamente a los Caribes de Anzoátegui y así acercarse nuevamente a los primeros lugares.