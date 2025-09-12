Estos son los peloteros sancionados por dopaje en las últimas 10 temporadas de la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Durante la tarde de este viernes 12 de septiembre, la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) anunció la suspensión de siete peloteros por romper las normas antidopaje del campeonato, quienes violaron el Programa Antidopaje de la LVBP (PALVBP) y recibieron una serie de sanciones que van desde 20 hasta 60 juegos, dependiendo del caso de cada uno.

Los jugadores en cuestión son: Jhoulys Chacín, Willians Astudillo, Omar Bencomo Jr., Tyler Alexander, Yoanner Negrín, Cristofer Ogando y Félix Paulino. Es así como la lista de suspendidos por parte de la liga venezolana continúa aumentando, llegando así a un total de 30 en la última década.

LVBP con mano dura ante el dopaje

Por tener acuerdos de trabajo con la Major League Baseball (MLB), la LVBP se rige por diversas normativas de esta, entre ellas se encuentran todo lo relativo al control, pruebas y correspondientes sanciones que vetan el uso de sustancias prohibidas.

Cabe mencionar que motivado a los altos costos económicos que representa, tras la campaña 2019-2020 el programa antidopaje fue derogado, aunque volvió al campeonato criollo para el zafra 2023-2024.

A continuación, los peloteros venezolanos y extranjeros (*) que han sido sancionados por dopaje durante las últimas 10 temporadas de la LVBP:

2025

Willians Astudillo (Caribes de Anzoátegui)

Omar Bencomo Jr. (Tigres de Aragua)

Jhoulys Chacín (Leones del Caracas)

*Tyler Alexander (Navegantes del Magallanes)

*Yoanner Negrín (Tigres de Aragua)

*Cristofer Ogando (Navegantes del Magallanes)

*Félix Paulino (Bravos de Margarita)

2024

Guillermo Moscoso (Tigres de Aragua)

Edgar Durán (Bravos de Margarita)

Felix Doubront (Bravos de Margarita)

Bruce Rondón (Tigres de Aragua)

Jhoulys Chacín (Leones del Caracas)

2018

Josmil Pinto (Navegantes del Magallanes)

2017

Alex Cabrera (Tiburones de La Guaira)

René Reyes (Caribes de Anzoátegui)

Alex Romero (Águilas del Zulia)

Josmil Pinto (Navegantes del Magallanes)

*Jesús Valdez (Navegantes del Magallanes)

*Edgar De La Rosa (Águilas del Zulia)

*Hassan Pena (Navegantes del Magallanes)

2016

Gabriel García (Navegantes del Magallanes)

Alex Cabrera (Tiburones de La Guaira)

Yorvit Torrealba (Leones del Caracas)

José Mijares (Navegantes del Magallanes)

Brayan Villarreal (Tiburones de La Guaira)

*Leuris Gómez (Tigres de Aragua)

*Hassan Pena (Navegantes del Magallanes)

2015