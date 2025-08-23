El presidente de las Águilas del Zulia da detalles sobre la junta directiva (+exclusiva)

Suscríbete a nuestros canales

Las Águilas del Zulia sorprendieron a todos los seguidores de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional este viernes, 22 de agosto, cuando anunciaron a su nueva estructura gerencial y su presidente, Luis Rodolfo Machado, conversó en exclusiva con la marca Meridiano, ampliando detalles al respecto.

El dirigente de los "Rapaces" igualmente habló sobre cómo quedó conformada ahora la junta directiva y confirmó al nuevo Vicepresidente Ejecutivo del equipo de cara a la campaña 2025-2026.

Esto dice el presidente de las Águilas sobre la Junta Directiva y su rol:

"La junta directiva sigue igual. Lo que se ha designado es gente nueva en algunos cargos y otros se han ratificado al frente de las cuatro gerencias", destacó inicialmente Machado.

A eso añadió, que la junta directiva estará muy atenta a que todo marche como debe en todos los eslabones de la organización. Esto lo harán con la visión de iniciar una era ganadora en la pelota criolla.

César Suárez Jr. será el nuevo vicepresidente ejecutivo:

Asimismo, Luis Rodolfo Machado anunció en exclusiva que César Suárez Jr. será el nuevo vicepresidente ejecutivo, tras ser designado mediante una asamblea, afirmando que él (Suárez) será quien coordine las cuatro gerencias. Además, indicó que podrían incluirse más piezas en la gerencia más adelante.

"A medida de que transcurran los días se verá si hace falta o no incluir nuevos nombres", concluyó el ejecutivo de la novena del Zulia.