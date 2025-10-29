¿Donde está el 10? Polémica en redes por omitir a Maradona en la moneda del Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha emitido una moneda conmemorativa de plata con dedicatoria a la Copa Mundial de la FIFA 2026, siendo el motivo principal un esquema de la legendaria jugada del segundo gol argentino ante Inglaterra en México 1986, diana que es considerada la mejor de la historia de los mundiales.

Foto cortesía

“En 2026 se cumplirán 40 años de aquel hito deportivo”, explicaron desde la entidad financiera.

La propuesta acaparó las miradas de los aficionados del fútbol, sin embargo llamó la atención que, desde ni en el comunicado oficial difundido por el BCRA ni en la publicación en X , tampoco en la moneda se mencionó al autor del gol: Diego Armando Maradona. El astro del fútbol mundial fue omitido por la autoridad monetaria, lo que desató un revuelo en las redes sociales.

Por su parte el BCRA, no considera que exista algún punto que explica “No hay nada extraño. Es un cuidado por para no tener ningún problema con los derechos. No hay ninguna ninguna decisión ni política ni simbólica, solamente un tema de derechos”, destacaron desde el BCRA.

Esta explicación no sirvió de mucho para los usuarios en las redes sociales, quienes no tardaron en manifestar el descontento con los comentarios . Incluso, en respuesta al posteo de X del BCRA se aprecian miles de comentarios protestando por la no mención de Maradona.

Comunicado del BCRA

“El diseño de esta moneda conmemorativa, en la parte central de su anverso, presenta una pelota atravesando la moneda, como alegoría sobre la pasión futbolera, mientras que en el arco superior se inscribe la leyenda REPÚBLICA ARGENTINA, y en el inferior, COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026TM. En el reverso, se exhibe el esquema del gol de 1986, donde se observa la trayectoria de la genial jugada: su camino al arco y los oponentes que fue eludiendo hasta marcar el gol”menciona el comunicado, sin nombrar al protagonista.

“También en el reverso, en el círculo central del campo de juego figura el valor facial simbólico de $10 y en el exergo se presenta el año de acuñación 2025. En el arco superior se lee BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y en el inferior, COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026TM”.

“La moneda es de plata 925, posee canto estriado, un peso de 27 gramos y un diámetro de 40 mm. La emisión para el mercado nacional es de 2.500 unidades. Además, se acuñaron monedas de oro de diseño similar que serán comercializadas en el ámbito internacional”.