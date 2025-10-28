La icónica villana de telenovelas, Leticia Calderón reaparece tras rumores de muerte

Suscríbete a nuestros canales

En redes sociales circuló un fuerte rumor de la supuesta muerte de la actriz de telenovelas Leticia Calderón al publicarse un vídeo de la presentadora Galilea Montijo anunciando el fallecimiento de la famosa villana a los 57 años.

Tiempo más tarde la propia conductora del “Programa Hoy” desmintió dicha información que fue difundida en varios portales de noticias y se viralizó en las plataformas digitales. El material fue realizado con Inteligencia Artificial (IA), una herramienta que ha ganado popularidad en los últimos tiempos.

“La familia de Leticia Calderón obviamente se asustó: "es que lo dijo Galilea", sí pero se nota, tú ves el video que hay algo extraño. El susto nadie te lo quita, Lety está bien, ya habló a la producción, todo está bien. No sean gachos los que hacen esos videos", expresó Galilea en show.

La villana de telenovelas, madre de dos hijos, se comunicó al programa para decir que se encuentra totalmente bien y no enfrenta ningún problema de salud como decían en el negativo video.

Leticia Calderón más viva que nunca

Tras el revuelo armado, la icónica actriz de dramáticos como “Amor Real”, “Esmeralda” y “En nombre del amor” se pronunció en su cuenta oficial de Instagram con un mensaje directo

“Estoy vivita y coleando. Excelente semana”, escribió, acompañada de una fotografía recién de ella, en donde luce reluciente a sus 57 años.

En los comentarios de la publicación los fanáticos de la primera actriz agradecieron que reapareciera luego de las especulaciones.