Kate del Castillo de 53 años “adopta” a una bebé

De manera sorprendente, la actriz mexicana Kate del Castillo, apareció en redes sociales con una bebé que, lejos de causar ternura, compartió opiniones en la caja de comentarios.

Fue a través de un video donde la protagonista de “La Reina del Sur” mostró al mundo a Lupita, a quien llamó en honor a la Virgen de Guadalupe, patrona de México.

La "adopción" de Kate del Castillo

El anuncio vino acompañado de la advertencia que, no se trata de un bebé real sino de un ‘baby reborn’, es decir, una muñeca hiperrealista. La llegada de Lupita al hogar de Kate se debe al regalo que le dio su pareja por su cumpleaños número 53.

Durante la presentación del regalo, Del Castillo sostuvo al muñeco con emoción y comentó frases como: “Está chiquitito. Uy, Panchito ya va a tener un hermanito. Ve esto, está increíble, velo, y su pelito”.

En el mismo video, su pareja, el director de fotografía Edgar Bahena, intervino bromeando con la actriz sobre qué nombre debería tener la muñeca: “¿Y si le ponemos Guadalupe? Por la Virgencita”, sugirió él.

La respuesta positiva de la actriz fue inmediata: “Me parece muy bien. Hola, Lupita. Esta niña va a ser muy mexicana, eres la hija perfecta, Lupita linda”.

No es la primera vez que Kate causa polémica con un ‘bebé reborn’. En junio de este año, apareció con uno y, dejó en shock al público, pero, rápidamente aclaró que se trataba de un muñeco prestado para la producción “El Viaje de Luciano”.

¿Qué es un bebé reborn y por qué tanto revuelo?

Los “bebés reborn” son muñecos fabricados para parecer recién nacidos de forma sorprendentemente realista: con detalles como venitas, cabello, peso simulado e incluso ropa especial.

La decisión de Kate de “adoptar” uno de estos objetos no pasó desapercibida y mientras algunos aplaudieron el sentido del humor y la espontaneidad de la actriz, otros cuestionaron qué mensaje se transmite al tratar una muñeca como un bebé real.