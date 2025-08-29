La vez que Kate del Castillo estuvo su encuentro con la muerte

Suscríbete a nuestros canales

En entrevista con Mara Patricia Castañeda por motivos de la promoción de su nueva película de suspenso, Kate del Castillo confesó la vez que estuvo al borde la muerte.

La protagonista de “La Reina del Sur” relató cómo el miedo le ha funcionada en algunos episodios de su vida, uno de ellos cuando tuvo su encuentro con el más allá. Todo ocurrió cuando buceaba por Cancún junto a un amigo profesional en el área, sin embargo, este se perdió en medio del inmenso océano.

Sin visibilidad y sin la compañía del profesional, ganó la desesperación. “Solo escuchas tu voz y ves todo negro, me empecé a agitar y solo escuchas tu respiración. Era absolutamente negro y es una de las veces que he sentido que me puedo morir”, explicó durante la entrevista.

El miedo como herramienta de supervivencia

Fue gracias al miedo que logró regularizar su respiración en el mar y a calmarse. En medio de todo el incidente, lograron salir ilesos luego de un tremendo susto.

“El miedo te puede ayudar a tranquilizarte, a pensar, tiene que haber una salida, después vi una lucecita, pero yo ya estaba al borde de aquí me voy a quedar. Fue terrible. El miedo que nos inculcan desde chiquitos: todo es malo, siempre nos están metiendo miedo y yo creo que hay que canalizarlo, está bien sentir miedo”, dijo.

¿Volverá Kate del Castillo a las telenovelas?

Aunque se hizo conocida por sus personajes en telenovelas y series, Kate del Castillo afirmó que tiene planes de actuar en otro drama, asegura que: “ya hice las que debí hacer”.

Por ahora, se debe disfrutar del talento de la actriz en su nueva película ‘Instintos’, disponible en la plataforma ViX, compartiendo créditos junto Bruno Bichir, Daniela Schmidt, Iván Marcos y Emma Suárez.