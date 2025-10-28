Copa del Rey

Así quedaron los resultados de la primera ronda de la Copa del Rey

Este martes 28 de octubre se celebraron los primeros 18 partidos de la primera ronda del torneo español

Por

Meridiano

Martes, 28 de octubre de 2025 a las 05:32 pm
Así quedaron los resultados de la primera ronda de la Copa del Rey
La primera ronda de la Copa del Rey arrancó con una intensa jornada de 18 partidos, dejando ya los primeros clasificados para la siguiente fase. Equipos de élite como Girona, Valencia, Getafe, Real Sociedad y Cádiz lograron asegurar su pase, aunque algunos necesitaron de la prórroga para evitar el susto.

La emoción se sintió en cada campo, con varios encuentros decidiéndose en el tiempo extra e incluso en la tanda de penaltis, además de algunas eliminaciones tempranas que confirman la magia del torneo copero.

Resultados del martes 28 de octubre

Estos fueron los marcadores de los 18 partidos disputados, que definieron los primeros clasificados a la segunda ronda de la Copa del Rey:

Partido Resultado Notas
Tordesillas vs Burgos CF 1 - 2 Clasificó en Prórroga
Constància vs Girona 2 - 3 Clasificó en Prórroga
Ourense vs Real Oviedo 4 - 2 Clasificó en Prórroga
Langreo vs Racing Club Ferrol 0 - 0 (3-4) Clasificó por Penales
Logroñés vs Racing Club 0 - 4 Goleada
UCAM Murcia vs Cádiz 1 - 3  
Guadalajara vs Cacereño 2 - 1  
Inter de Valdemoro vs Getafe 0 - 11 Máxima goleada
Maracena vs Valencia 0 - 5 Goleada
Rayo Majadahonda vs CF Talavera 1 - 4  
Roda vs Granada 1 - 5 Goleada
San Fernando vs Albacete 0 - 3  
Tropezón vs Cultural Leonesa 1 - 3  
RSD Alcalá vs Tenerife 0 - 4  
Utebo vs Huesca 0 - 3  
CD Extremadura vs Las Palmas 3 - 1  
SD Negreira vs Real Sociedad 0 - 3  
Toledo vs Sevilla 1 - 4  

 

Lo más llamativo de la jornada

  • Goleadas históricas: El Getafe protagonizó la mayor paliza de la jornada al vencer 11-0 al Inter de Valdemoro. Otros grandes como el Valencia (5-0), Granada (5-1) y Racing Club (4-0) también sellaron su pase con amplios marcadores.

  • Sustos y prórrogas: Equipos de Primera División tuvieron que esforzarse al máximo. El Girona apenas pudo superar 3-2 al Constància en el tiempo extra, mientras que el Burgos CF también necesitó los 120 minutos para eliminar al Tordesillas.

  • Las sorpresas: La gran campanada la dio el Ourense, que consiguió dejar fuera de competencia al Real Oviedo con un marcador final de 4-2. Por su parte, Las Palmas cayó eliminado sorpresivamente ante el Extremadura.

La primera ronda continuará a lo largo del miércoles 29 de octubre y el jueves 30 de octubre para definir la totalidad de los equipos clasificados a la siguiente fase de la Copa del Rey.

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

Martes 28 de Octubre de 2025
