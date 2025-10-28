Así quedaron los resultados de la primera ronda de la Copa del Rey

Suscríbete a nuestros canales

La primera ronda de la Copa del Rey arrancó con una intensa jornada de 18 partidos, dejando ya los primeros clasificados para la siguiente fase. Equipos de élite como Girona, Valencia, Getafe, Real Sociedad y Cádiz lograron asegurar su pase, aunque algunos necesitaron de la prórroga para evitar el susto.

La emoción se sintió en cada campo, con varios encuentros decidiéndose en el tiempo extra e incluso en la tanda de penaltis, además de algunas eliminaciones tempranas que confirman la magia del torneo copero.

Resultados del martes 28 de octubre

Estos fueron los marcadores de los 18 partidos disputados, que definieron los primeros clasificados a la segunda ronda de la Copa del Rey:

Partido Resultado Notas Tordesillas vs Burgos CF 1 - 2 Clasificó en Prórroga Constància vs Girona 2 - 3 Clasificó en Prórroga Ourense vs Real Oviedo 4 - 2 Clasificó en Prórroga Langreo vs Racing Club Ferrol 0 - 0 (3-4) Clasificó por Penales Logroñés vs Racing Club 0 - 4 Goleada UCAM Murcia vs Cádiz 1 - 3 Guadalajara vs Cacereño 2 - 1 Inter de Valdemoro vs Getafe 0 - 11 Máxima goleada Maracena vs Valencia 0 - 5 Goleada Rayo Majadahonda vs CF Talavera 1 - 4 Roda vs Granada 1 - 5 Goleada San Fernando vs Albacete 0 - 3 Tropezón vs Cultural Leonesa 1 - 3 RSD Alcalá vs Tenerife 0 - 4 Utebo vs Huesca 0 - 3 CD Extremadura vs Las Palmas 3 - 1 SD Negreira vs Real Sociedad 0 - 3 Toledo vs Sevilla 1 - 4

Lo más llamativo de la jornada

Goleadas históricas: El Getafe protagonizó la mayor paliza de la jornada al vencer 11-0 al Inter de Valdemoro. Otros grandes como el Valencia (5-0), Granada (5-1) y Racing Club (4-0) también sellaron su pase con amplios marcadores.

Sustos y prórrogas: Equipos de Primera División tuvieron que esforzarse al máximo. El Girona apenas pudo superar 3-2 al Constància en el tiempo extra, mientras que el Burgos CF también necesitó los 120 minutos para eliminar al Tordesillas.

Las sorpresas: La gran campanada la dio el Ourense, que consiguió dejar fuera de competencia al Real Oviedo con un marcador final de 4-2. Por su parte, Las Palmas cayó eliminado sorpresivamente ante el Extremadura.

La primera ronda continuará a lo largo del miércoles 29 de octubre y el jueves 30 de octubre para definir la totalidad de los equipos clasificados a la siguiente fase de la Copa del Rey.